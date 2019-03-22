Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz 18-22 Mart haftası kazananı
'Best Of' konseptiyle ekranlara gelen Yemekteyiz'in 18-22 Mart haftası tamamlandı. İlgiyle izlenen yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümünde, haftayı birinci olarak kapatan ve 10 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olan yarışmacının kim olduğu belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz'i kim kazandı?
TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun üstlendiği yarışma programı Yemekteyiz'de bu haftanın kazananı belli oldu. Hafta boyunca yaptıkları yemeklerle birinci olabilmek adına mücadele eden ve tüm hünerlerini sergileyen beş isimden kimin haftayı birinci olarak bitirdiği netleşti. İşte, 'Best Of' konseptiyle yayınlanan Yemekteyiz'de 18-22 Mart hafta kazananı ve puan durumu...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 23 puanla Tanju Bey ve Can Bey oldu. 24 puan alan Tuğba Hanım haftayı üçüncü olarak kapadı. Haftayı ikincilikle tamamlayan Gökhan Bey toplamda 29 puan aldı. Büyük ödülün sahibi ve haftanın birincisi ise toplamda 31 puan alan Gül Hanım oldu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle