Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte 6-10 MayÄ±s Yemekteyiz kazananÄ±
TV8 ekranlarÄ±nda izleyiciyle buluÅŸan ve ilgiyle takip edilen gÃ¼ndÃ¼z kuÅŸaÄŸÄ± yemek programÄ± Yemekteyiz'de 6-10 MayÄ±s haftasÄ±nÄ±n birincisi belli oldu. Her hafta birbirinden farklÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ±larla ekranlara gelen Yemekteyiz 'Best Of' ta bir kiÅŸi para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ kazanarak haftanÄ±n zirvesine oturdu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Ä°ÅŸte 6-10 MayÄ±s Yemekteyiz'in kazanan ismi.
Onur BÃ¼yÃ¼ktopÃ§u'nun sunuculuÄŸunu yaptÄ±ÄŸÄ± TV8 ekranlarÄ±nÄ±n sevilen programÄ± yemekteyiz Best Of'ta haftabÄ±n finali gerÃ§ekleÅŸti ve bir kiÅŸi para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta 10 bin TL'lik para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ hangi yarÄ±ÅŸmacÄ± kazandÄ±? Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Ä°ÅŸte, Yemekteyiz Best Of'ta haftanÄ±n kazanan ismi.
YEMEKTEYÄ°Z'DE BU HAFTA KÄ°M BÄ°RÄ°NCÄ° OLDU?
6-10 MayÄ±s Yemekteyiz'de yarÄ±ÅŸmacÄ±lar hafta boyunca yaptÄ±ÄŸÄ± puanlama ile haftanÄ±n birincisini seÃ§ti ve bir isim 10 bin TL'lik para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼n sahibi olarak haftanÄ±n zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Nejdet YÄ±ldÄ±rÄ±m oldu.Â BÃ¶yle yarÄ±ÅŸmacÄ± 10 bin TL'lik bÃ¼yÃ¼k Ã¶dÃ¼lÃ¼n kazanan ismi oldu.
YEMEKTEYÄ°Z'Ä°N BU HAFTAKÄ° YARIÅžMACILARI
Selma YÃ¼zeil:
Yemekteyiz'in birinci gÃ¼n yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olan Selma YÃ¼zeil 29 yaÅŸÄ±nd, aslen VanlÄ± ve uzun sÃ¼redir Ä°stanbul'da yaÅŸÄ±yor. Ev hanÄ±mÄ± olan Selma YÃ¼zeil, 2 Ã§ocuk annesi. Selma hanÄ±m, mutfakta hazÄ±rlayacaÄŸÄ± menÃ¼lerle iddialÄ± olduÄŸunu belirtiyor.
Seda Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r:
Ä°kinci gÃ¼n yarÄ±ÅŸan Seda Ã§alÄ±ÅŸÄ±r, havalimanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve 3 yÄ±lda hosteslik yapmÄ±i Selma Ã‡alÄ±ÅŸÄ±r ÅŸuan sunuculuk mesleÄŸi ile ilgileniyor.
BÃ¼ÅŸra Malta:
Yemektyiz'Ä°n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼ yarÄ±ÅŸan BÃ¼ÅŸra Malta, 19 yaÅŸÄ±nda. Malta, Yemekteyiz'de genÃ§ yarÄ±ÅŸmacÄ±lara haksÄ±zlÄ±k yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in programa katÄ±lma kararÄ± almÄ±ÅŸ.
Nejdet YÄ±ldÄ±rÄ±m:
Yemekteyiz Best of'ta dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¼n yarÄ±ÅŸan Nejdet YÄ±ldÄ±rÄ±m, restoran yÃ¶neticiliÄŸi mesleÄŸi ile ilgileniyor. YÄ±ldÄ±rÄ±m, aslen AmasyalÄ± ve 2 Ã§ocuk babasÄ±. Nejdet YÄ±ldÄ±rÄ±mÂyemek konusunda oldukÃ§a iddialÄ± isimlerden.
Hakan YayÄ±k:
HaftanÄ±n final gÃ¼nÃ¼ yarÄ±ÅŸan Hakan YayÄ±k, Ä°stanbullu ve esnaf olarak Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. AÃ§Ä±ksÃ¶zlÃ¼ olduÄŸunu belirten yarÄ±ÅŸmacÄ± kendisini birinci olarak gÃ¶rÃ¼yor.
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