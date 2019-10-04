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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
04.10.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 30 Eylül 4 Ekim haftası Seda Sayan'la Yemekteyiz'in birincisi

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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 30 Eylül 4 Ekim haftası Seda Sayan'la Yemekteyiz'in birincisi

İlgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Yemek konusunda beş farklı yarışmacının her gün iddialı menülerle yarıştığı programda, yapılan puanlamada en yüksek puanı alan bir isim büyük para ödülünü kazandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? En çok oyu hangi yarışmacı aldı? İşte 30 Eylül  4 Ekim haftası Seda Sayan'la Yemekteyiz'in kazananı.

TV8 ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı yemek yarışması Yemekteyiz'de 4 Ekim Cuma akşamı bir haftalık maraton sona erdi. Yemekteyiz'de haftanın finali yarışmacı Buket Demirtaş'ın evinde gerçekleşti. Finalde en çok puanı alan bir isim ise 10 bin TL'lik ödülü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de para ödülünü kim kazandı? İşte, Yemekteyiz'de en çok puanı alıp haftanın birincisi seçilen isim.

4 EKİM YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ

Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 5. gün yarışmacısı Buket Hanım, iddialı menüsü ile cuma akşamı misafirlerini konuk etti.  Buket Hanım'ın yemeklerinin tadına bakan diğer yarışmacılar oylama kısmına geçti. Seda Sayan ve diğer yarışmacılardan gün sonunda 10 puanı alan Sema Erdal haftayı birincilikle bitirdi. Sema Hanım hafta boyunca ise toplam 22 puan topladı. Böylece yarışmacı 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILAR KİMLERDİ?

Serap Gökçek kimdir?

İnşaat sektöründe çalışan yarışmacı Serap Gökçek evli ve iki çocuk annesi. Yemek konusunda iddialı olan yarışmacı rakiplerine karşı fark yaratmak istiyor.

Sema Erdal kimdir?

Evli ve iki çocuk annesi olan Sema Hanım haksız eleştirileri sevmeyen yapısı olduğunu söylüyor.

Kübra Yasenur Alkan kimdir?

27 yaşında olan Kübra Yasenur Alkan, evli ve bir çocuk annesi. Hijeyene büyük bir önem veren Kübra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'in üçüncü gününde yarışacak.

Levent Cangüleç kimdir?

Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Levent Bey, seyahat etmeyi ve yürüyüş yapmayı seviyor.

Buket Demirtaş kimdir?

Yemekteyiz'de haftanın beşinci günü yarışan Buket Hanım pastacılık mesleğini icra ediyor. Buket Hanım birinci olmak için rakiplerine karşı iddialı olduğunu belirtiyor.

 

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