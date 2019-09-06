Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 2 6 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı
İlgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de bir haftalık mücadelenin ardından haftanın finali gerçekleşti. Yemek konusunda hünerlerini göstererek, büyük ödül için yarışan beş isimden biri, yapılan puanlama sonra haftanın kazananı oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Hangi yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazandı? İşte, 2 6 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı....
Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz, yeni sezona Seda Sayan'nın sunumuyla macerasına yeniden başladı. 2 Eylül Pazartesi günü başlayan maratonla, birbirinden iddialı beş isim, haftanın birincisi olmak için hünerlerini sergiledi. Beş günün sonunda aldığı puana göre bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu. İşte, cuma günü yapılan oylama ile haftanın birincisi seçilen isim...
Yemekteyiz'in 2 6 Eylül haftasında yapılan puanlama sonucu Hamit Bey birinci oldu. Rakiplerine karşı galip gelen yarışmacı para ödülünü kazanmaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Emine Kaya
Aslen Samsunlu olan Emine Kaya, 3 çocuk annesi ve emekli. Haftanın ilk günü yarışan yarışmacı çalışma hayatına devam ediyor.
Özlem Şen
Özlem Şen evli ve 2 çocuk annesi. Yemek konusunda iddialı olan Özlem Şen kendisine oldukça güveniyor.
Soner Cire
Yemek konusunda oldukça iddialı olan Soner Cire, Bilgisaray Operastörü. Şuan da çalışmayan yarışmacı, lezzet konusunda rakiplerinden üstün olduğunu söylüyor.
Hamit Deveci
Muhasebecilik mesliği yapan Hamit Deveci, evli ve 5 çocuk babası. Yemek konusunda iddialı olan yarışmacı dokuzyüz yemek çeşidi yaptığını ifade ediyor.
Nalan Altunel
Evli ve 1 çocuk annesi olan Nalan Altunel emekli ve temizlik konusu hayatında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.
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