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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.09.2019 - 19:53, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 2 6 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı

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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 2 6 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı

İlgi gören yemek yarışması Yemekteyiz'de bir haftalık mücadelenin ardından haftanın finali gerçekleşti. Yemek konusunda hünerlerini göstererek, büyük ödül için yarışan beş isimden biri, yapılan puanlama sonra haftanın kazananı oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Hangi yarışmacı büyük ödülü almaya hak kazandı? İşte, 2 6 Eylül haftası Yemekteyiz kazananı....

Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz, yeni sezona Seda Sayan'nın sunumuyla macerasına yeniden başladı. 2 Eylül Pazartesi günü başlayan maratonla, birbirinden iddialı beş isim, haftanın birincisi olmak için hünerlerini sergiledi.  Beş günün sonunda aldığı puana göre bir yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu.  İşte, cuma günü yapılan oylama ile haftanın birincisi seçilen isim...

Yemekteyiz'in 2 6 Eylül haftasında yapılan puanlama sonucu Hamit Bey birinci oldu. Rakiplerine karşı galip gelen yarışmacı para ödülünü kazanmaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Emine Kaya

 Aslen Samsunlu olan Emine Kaya, 3 çocuk annesi ve emekli. Haftanın ilk günü yarışan yarışmacı çalışma hayatına devam ediyor.

Özlem Şen

Özlem Şen evli ve 2 çocuk annesi. Yemek konusunda iddialı olan Özlem Şen kendisine oldukça güveniyor.

Soner Cire

Yemek konusunda oldukça iddialı olan Soner Cire, Bilgisaray Operastörü. Şuan da çalışmayan yarışmacı, lezzet konusunda rakiplerinden üstün olduğunu söylüyor.

Hamit Deveci

Muhasebecilik mesliği yapan Hamit Deveci, evli ve 5 çocuk babası. Yemek konusunda iddialı olan yarışmacı dokuzyüz yemek çeşidi yaptığını ifade ediyor.

Nalan Altunel

Evli ve 1 çocuk annesi olan Nalan Altunel emekli ve temizlik konusu hayatında olmazsa olmazlar arasında yer alıyor.

 

 

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