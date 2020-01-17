Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? (17 Ocak ) İşte Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı ve puan durumu

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde haftanın finali tamamlandı. Final akşamı yarışmacılar, rakiplerini sert sözlerle eleştirmekten çekinmedi. Yapılan tadım bölümü sonrası ise haftanın birincisini Seda Sayan açıkladı. Peki, Seda Sayan ile Yemekteyiz'in bu haftaki kazananı kim oldu? Para ödülünü kim kazandı? İşte, 13 17 Ocak haftası Yemekteyiz birincisi...

17 OCAK SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ AÇIKLANDI

Seda Sayan'ın da oyunun etkili olduğu Yemekteyiz'de haftanın finali Dilşad Atınçoğlu'nun evinde gerçekleşti. Yarışmacıların tadımı sonrası puanlama bölümüne geçildi.

Haftanın beşincisi Sinem Hanım, haftanın dördüncüsü 15 puanla Kezban Hanım, haftanın üçüncüsü Fahrettin Bey oldu.

Haftanın birincisi toplam aldığı 19 puanla Esra Hanım oldu. Dilşad Hanım ise haftanın ikincisi oldu.

YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları; Sinem Hükümdar, Esra Tokelli, Kezban Kaymaz, Fahrettin Atalay, Dilşad Atınçoğlu oldu.