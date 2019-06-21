Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 17-21 Haziran haftası Yemekteyiz birincisi
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve konsepti ile ilgileri üzerine çeken Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali gerçekleşti. Sezon finaline kısa zaman kala, ekran macerasını sürdüren programda, beş yarışmacıdan biri, haftanın puanlaması bittikten sonra birinci oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 17-21 Haziran haftası Yemekteyiz birincisi.
Yemek konusunda mutfağa girip farklı menülerle hünerlerini gösteren yarışmacılar 21 Haziran Cuma günü final heyecanı yaşadı. Birbirlerinden gelen sert eleştirilerle zaman zaman zor anlar yaşayan yarışmacılar, para ödülünü kazanmak için 1 hafta boyunca rakiplerine karşı mücadele etti. Haftanın sonunda ise, yarışmacının sunucusu Onur Büyüktopçu haftanın kazanan ismini açıkladı. İşte, Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi.
YEMEKTEYİZ 17-21 HAZİRAN HAFTASINDA KİM BİRİNCİ OLDU?
17 Haziran Pazartesi günü 1 haftalık mücadelesine başlayan Yemekteyiz'de haftanın finali gerçekleşti. Onur Büyüktopçu ve diğer yarışmacıların yaptıkları puanlama sonucu bir kişi 10 bin TL'lik para ödülünü alarak haftanın birincisi oldu. Yemekteyiz'in 17-21 Haziran haftasında Çağatay Bostancı birinci oldu. Yarışmacı ödülü kazandığı için büyük sevinç yaşadı.
YEMEKTEYİZ YARIŞMASININ BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
ÖZGE BİLİCİ ESEN
Amasyalı olan Özge Bilici Esen, 31 yaşında. 9 yıllık evli ve iki çocuk annesi olan yarışmacı, muhasebeci, kuaförlük ve satış danışmanlığı yapmış ancak anne olduktan sonra çalışmayı bırakmış.
KÜBRA DİRİKOL
Yemekteyiz’in bu haftaki en genç ismi Kübra Dirikol, 20 yaşında ve Siirtli. Tıbbi laboratuvar teknikeri olan yarışmacı, şu an çalışmıyor. Kendini hırslı ve tuttuğunu koparan biri olarak anlatan Kübra Dirikol, 13 yaşından beri yemek yapıyor.
SEYİTHAN BAŞKAN
42 yaşında olan Seyithan Başkan, 20 yıllık evli ve 10 yaşında bir kızı var. Aşçılık yapan ancak bir süredir çalışmayan yarışmacı, mesleğinin verdiği avantajlarla kendisini bu haftanın şampiyonu ilan ediyor.
BÜŞRA TÖRE
27 yaşında, Erzurumlu ve ev hanımı. 3 Yıllık evli olan yarışmacının 2 yaşında bir oğlu var. Anne olduktan sonra satış danışmanlığını bırakan Büşra Hanım, iş hayatından ayrıldıktan sonra mutfakta daha fazla vakit geçirmeye başladı.
ÇAĞATAY BOSTANCI
Çağatay Bostancı, 25 yaşında ve Çorumlu. Makine mühendisliği okuyan yarışmacı, oturduğu sitende kafe işletmeciliği yapıyor.
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