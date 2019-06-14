Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 10-14 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı
TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi toplayan gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de, büyük final gerçekleşti. Bir hafta boyunca birbirinden farklı menülerle yarışmacıların hünerlerini gösterdiği programda, bir isim haftanın birincisi olarak 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 10-14 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı.
Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Yemekteyiz yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı Yemekteyiz'de pazartesi günü başlayan maraton sona erdi ve bir kişi haftanın zirvesine oturdu. Yarışmacılar ve Onur Büyüktopçu'dan puanları toplayan bir isim, 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, Yemekteyiz yarışmasının 10-14 Haziran haftası birincisi.
YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU
10-14 Haziran haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Barış Dönmez oldu. Barış bey toplam 27 puan topladı.
YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI
BURAK ŞAHİNGİL
43 yaşında olan Burak Şahingil aslen Sivaslı ve ses sanatçısı. Anne ve babasıyla istanbul'da yaşayan Burak Şahingil, iddialı isimler arasında.
SİBEL ÖZKAN
Sibel Özkan 40 yaşında ses sanatçıcı ve 20 yaşında bir kızı var. Mutfak performansı ile dikkat çeken yarışmacı hayattaki dik duruşunu inatçı kişiliğine bağlıyor.
EMİNE SOLMAZ
Ev yemekleri ağırlıklı bir işletme sahibi olan Emine Solmaz 45 yaşında. İş hayatında yakaladığı başarıyı Yemekteyiz'de gösteren yarışmacı Artvinli.
BARIŞ DÖNMEZ
43 yaşında ve aşçı olan Barış Dönmez, yemek konusunun temelini öğrendiğini ve yarışmada iddialı olacağını söylüyor.
SERPİL UZUNÇAVDAR
Yemekteyiz'in son günü yarışacak olan Serpil Uzunçavdar 35 yaşında ve milli hakem. Saç tasarım merkezinde koordinatörlük yapan yarışmacı hayatta başarılı olma nedenini özgüvenine bağlıyor.
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