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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
14.06.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 10-14 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı

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Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte 10-14 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi toplayan gündüz kuşağı programı Yemekteyiz'de, büyük final gerçekleşti. Bir hafta boyunca birbirinden farklı menülerle yarışmacıların hünerlerini gösterdiği programda, bir isim haftanın birincisi olarak 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? İşte, 10-14 Haziran haftası Yemekteyiz kazananı.

Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu'nun yaptığı Yemekteyiz yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Her hafta farklı yarışmacıların yarıştığı Yemekteyiz'de pazartesi günü başlayan maraton sona erdi ve bir kişi haftanın zirvesine oturdu. Yarışmacılar ve Onur Büyüktopçu'dan puanları toplayan bir isim, 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. İşte, Yemekteyiz yarışmasının 10-14 Haziran haftası birincisi.

YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM BİRİNCİ OLDU

10-14 Haziran haftasında Yemekteyiz'de yarışmacılar hafta boyunca yaptığı puanlama ile haftanın birincisini seçti ve bir isim 10 bin TL'lik para ödülünün sahibi olarak haftanın zirvesine oturdu. Yemekteyiz'in bu haftaki birincisi Barış Dönmez oldu. Barış bey toplam 27 puan topladı. 

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI

BURAK ŞAHİNGİL

43 yaşında olan Burak Şahingil aslen Sivaslı ve ses sanatçısı. Anne ve babasıyla istanbul'da yaşayan Burak Şahingil, iddialı isimler arasında.

SİBEL ÖZKAN

Sibel Özkan 40 yaşında ses sanatçıcı ve 20 yaşında bir kızı var. Mutfak performansı ile dikkat çeken yarışmacı hayattaki dik duruşunu inatçı kişiliğine bağlıyor.

EMİNE SOLMAZ

Ev yemekleri ağırlıklı bir işletme sahibi olan Emine Solmaz 45 yaşında. İş hayatında yakaladığı başarıyı Yemekteyiz'de gösteren yarışmacı Artvinli.

BARIŞ DÖNMEZ

43 yaşında ve aşçı olan Barış Dönmez, yemek konusunun temelini öğrendiğini ve yarışmada iddialı olacağını söylüyor.

SERPİL UZUNÇAVDAR

Yemekteyiz'in son günü yarışacak olan Serpil Uzunçavdar 35 yaşında ve milli hakem. Saç tasarım merkezinde koordinatörlük yapan yarışmacı hayatta başarılı olma nedenini özgüvenine bağlıyor.

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