Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? 11-15 Kasım haftası birincisi
Yemekteyiz'in 11-15 Kasım 2019 haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından akşamın sonunda açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?
Ekranların sevilen yemek yarışmalarından Yemekteyiz Seda Sayan'nın sunumuyla devam ediyor. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 11-15 Kasım haftasının kazananı...
Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 12 puanla İkbal oldu. Haftanın dördüncüsü 13 puan alan Ali oldu. 16 puan alan Tülay haftayı üçüncü olarak kapattı. Toplamda 17 puan alan Zeynep ikinci olurken, haftanın birincisi ise 19 puan alan Remziye oldu.
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