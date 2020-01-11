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Televizyon
Haber Giriş: 11.01.2020 - 15:20,Son Güncelleme:/

Yemekteyiz'da bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz'de haftanın kazananı

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Yemekteyiz'da bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz'de haftanın kazananı

Yemekteyiz'in 6-10 Ocak haftasında heyecan sona erdi. Pazartesi gününden bu yana kıyasıya yarışın devam ettiği Yemekteyiz'de, bu haftayı kimin birinci olarak kapattığı ve hangi yarışmacının kaç puan elde ettiği, Seda Sayan tarafından akşamın sonunda açıklandı. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu?

Yemekteyiz'de ocak ayının ikinci hafta kazananı belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 6-10 Ocak 2020 haftasının kazananı...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 12 puanla Turgut Bey oldu. Toplamda 20 puan alan Polina dördüncü oldu. 21 puan alan Tuğba Hanım üçüncü oldu. İkinci sırada ise Ayşe Hanım yer aldı. Haftanın birincisi ise 27 puan alan Rabia Zeynep Hanım oldu.

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