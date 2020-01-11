Yemekteyiz'da bu hafta kim birinci oldu? İşte Yemekteyiz'de haftanın kazananı

Yemekteyiz'de ocak ayının ikinci hafta kazananı belli oldu. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına maharetlerini sonuna kadar sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu. İşte, Yemekteyiz'de 6-10 Ocak 2020 haftasının kazananı...

Yemekteyiz'de haftanın beşincisi 12 puanla Turgut Bey oldu. Toplamda 20 puan alan Polina dördüncü oldu. 21 puan alan Tuğba Hanım üçüncü oldu. İkinci sırada ise Ayşe Hanım yer aldı. Haftanın birincisi ise 27 puan alan Rabia Zeynep Hanım oldu.