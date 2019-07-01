Yemekteyiz yeni bölümü neden yok?
Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı Yemekteyiz’in akıbeti merak konusu oldu. Birbirinden farklı karakterlere sahip beş ismin yemeklerini yarıştırdığı Yemekteyiz’i yayın akışında göremeyen izleyiciler, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Yemekteyiz yeni bölümü neden yok?
Yaz sezonuyla birlikte pek çok dizi ve program ekran macerasına ara verdi. Bunlardan biri de hafta içi her gün aynı saate izleyicileriyle buluşan Yemekteyiz oldu. Sezon finali yapan Yemekteyiz, en son 28 Haziran Cuma günü hem haftanın finalini hem de sezon finalini yapmıştı.
ONUR BÜYÜKTOPÇU’DAN VEDA MESAJI
Yemekteyiz sunucusu Onur Büyüktopçu, programın sezon finali yapması ardından veda mesajı yayımladı. Sunuculuk görevini Seda Sayan’a devreden Büyüktopçu, şu mesajı paylaştı:
“Efendim, bugün Yemekteyiz programının son bölümünü çektim. Güldük, eğlendik, kızdık ve sinirlendik. En önemlisi de iyi ve kötüyü ayırdık. Bizleri 420 Bölüm boyunca yalnız bırakmayan siz sevgili seyircilerimize sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca ekibime sonsuz teşekkürler “
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