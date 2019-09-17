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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kimler?

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Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz yarışmasının yeni hafta yarışmacıları 16 Eylül Pazartesi günü belli oldu. Birbirinden farklı karakterlere sahip isimlerin 5 gün boyunca performanslarını sergilediği Yemekteyiz, cuma günleri haftanın finalini yapıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyordu. Her hafta farklı karakterlere sahip isimlerin yarıştığı Yemekteyiz’in bu haftaki ilk gününde Hatice Karakuş maharetlerini sergilemişti. birBeş gün boyunca yarışacak olan isimler her hafta pazartesi günü ortaya çıkıyor. Peki, bu haftanın yarışmacıları kimler?

HATİCE KARAKUŞ

Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Hatice Karakuş, doğma büyüme Kırklarelili. Evli ve üç çocuk annesi olan yarışmacı, gündelik temizlik yaparak evinin geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında oynamayı çok seven Hatice hanım el lezzetine güveniyor ve birinci olmak istiyor.

SÜHEYLA ÜLKER

Yemek yarışmalarına katılmayı seven ve dereceleri bulunan Süheyla Ülker, ev hanımı. Kendisine çok güvenen yarışmacı, evli ve 2 çocuk annesi.

EMİNE SEZER

Haftanın üçüncü gününde misafirlerini ağırlayacak olan Emine Sezer, 44 yaşında ve Kırklareli'nde yaşıyor. Lakabı Süslü Emine olan yarışmacı, özellikle masa düzeni ve dekoru hakkında iddialı.

BATUHAN DERE

Finalden bir gün önce yarışacak olan Batuhan Büyükdere, 29 yaşında ve evli. Serbest meslekle uğraşan yarışmacı, menüsüne oldukça güveniyor. 

GÜLLÜŞAH ÇETİNKAYA

Finale ev sahipliği yapacak olan Güllüşah Çetinkaya, aşçı. 

 

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