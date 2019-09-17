Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz yarışmasının yeni hafta yarışmacıları 16 Eylül Pazartesi günü belli oldu. Birbirinden farklı karakterlere sahip isimlerin 5 gün boyunca performanslarını sergilediği Yemekteyiz, cuma günleri haftanın finalini yapıyor. Peki, Yemekteyiz yarışmasının bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz'in 16-20 Eylül tarihli yarışmacıları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyordu. Her hafta farklı karakterlere sahip isimlerin yarıştığı Yemekteyiz’in bu haftaki ilk gününde Hatice Karakuş maharetlerini sergilemişti. birBeş gün boyunca yarışacak olan isimler her hafta pazartesi günü ortaya çıkıyor. Peki, bu haftanın yarışmacıları kimler?
HATİCE KARAKUŞ
Yemekteyiz'in ilk gün yarışmacısı Hatice Karakuş, doğma büyüme Kırklarelili. Evli ve üç çocuk annesi olan yarışmacı, gündelik temizlik yaparak evinin geçimini sağlıyor. Boş zamanlarında oynamayı çok seven Hatice hanım el lezzetine güveniyor ve birinci olmak istiyor.
SÜHEYLA ÜLKER
Yemek yarışmalarına katılmayı seven ve dereceleri bulunan Süheyla Ülker, ev hanımı. Kendisine çok güvenen yarışmacı, evli ve 2 çocuk annesi.
EMİNE SEZER
Haftanın üçüncü gününde misafirlerini ağırlayacak olan Emine Sezer, 44 yaşında ve Kırklareli'nde yaşıyor. Lakabı Süslü Emine olan yarışmacı, özellikle masa düzeni ve dekoru hakkında iddialı.
BATUHAN DERE
Finalden bir gün önce yarışacak olan Batuhan Büyükdere, 29 yaşında ve evli. Serbest meslekle uğraşan yarışmacı, menüsüne oldukça güveniyor.
GÜLLÜŞAH ÇETİNKAYA
Finale ev sahipliği yapacak olan Güllüşah Çetinkaya, aşçı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle