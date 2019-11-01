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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 19:37, Son Güncelleme:

Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı kim oldu? 28 Ekim 1 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi

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Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı kim oldu? 28 Ekim 1 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi

Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın finali gerçekleşti. 5 farklı yarışmasının yemek konusunda hünerlerini gösterdiği Yemekteyiz'de, 1 Kasım Cuma günü yapılan final heyecanının ardından, en yüksek puanı alan isim belli oldu. Para ödülünü alan yarışmacı büyük sevinç yaşadı. Peki, Yemekteyiz yarışmasında haftanın kazananı kim oldu? Yemekteyiz'de bu hafta hangi isim birinci oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışması, 28 Ekim Pazartesi günü 5 farklı yarışmacı ile 1 haftalık macerasına başladı. Her gün farklı bir yarışmacının iddialı menülerle konuklarını ağırladığı yarışmada, 1 Kasım Cuma akşamı haftanın finali Semra Daşdemir'in evinde gerçekleşti. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta en fazla puanı kim aldı? İşte, 28 Ekim 1 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz birincisi.

1 KASIM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında 1 Kasım Cuma akşamı Semra Daşdemir konuklarını misafir etti. Semra Hanım final günü;  Lor dolması, narlı Akdeniz salatası, aşotulu ayran çorbası, sebzeli bonfile sarma, pirinç pilavı ve çikolatalı magnolia menüsü ile yarışmacıların karşısına çıktı. Tadım bölümünün ardından ise, puanlama bölümüne geçildi.

Yemekteyiz'de 28 Ekim 1 Kasım haftasında en fazla puanı alan isim Kadriye Hanım oldu. 21 puanla en çok oyu alan Kadriye Hanım para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Kadriye Elmas kimdir?

Aslen Malatyalı olan Kadire Hanım 47 yaşında. Boş zamanlarında kitap okuduğunu dile getiren yarışmacı, doğa ile iç içe olmaktan mutlu olduğunu ifade ediyor.

Esra Şeker kimdir?

28 yaşında olan Esra Şeker sınıf öğretmeni. Yemek yapmayı annesinden öğrendiğini söyleyen yarışmacı mutfağa girmeyi sevdiğini belirtiyor.

Caner Göktaş kimdir?

Caner Bey 34 yaşında ve kariyer olarak çalışıyor. Haftanın ilk günü yarışan Caner Bey, yemek konusunda kendisine güveniyor.

Sevda İlkin kimdir?

35 yaşında olan Sevda ilgili oğlu ile beraber yaşıyor. Kendisine oldukça güvenen yarışmacı, lider olarak kendisini tanımlıyor.

Semra Daşdemir kimdir?

Aslen Erzurumlu olan Semra Daşdemir en hanımı ve 28 yaşında. Haftanın finalinde yaşından ve üç çocuk annesi olan yarışmacı farklı lezzetler tatmayı seviyor.

 

 

 

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