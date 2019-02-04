Yemekteyiz yarışmacısı Yasin Obuz kimdir?
Yemekteyiz’in 4- 8 Şubat tarihli yarışmacılarından biri de Yasin Obuz oldu. Oldukça iddialı olan Yasin Obuz, daha önce Kısmet Olur yarışmasına katılmıştı. Peki, Yasin Obuz kimdir?
Aslen Diyarbakırlı olan Yasin Obuz, 29 yaşında. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz’un ailesi Antalya'da yaşıyor. Mehtap Karaördek, Alev Güler, İsmail Altay, Ayla Duymaç’ın evlerine konuk olarak giden Yasin Obuz, dördüncü gününün ev sahipliğini yapacak. Çılgın ve hiperaktif biri olduğunu söyleyen Yasin Obuz’un haftayı nasıl tamamlayacağı şimdiden merak konusu.
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