Yemekteyiz yarışmacısı Sinan Kabataş kimdir?
Yemekteyiz'in geçtiğimiz haftaki yarışmacılarından Sinan Kabataş, açıklamalarıyla hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor. Sinan Kabataş, Emel Kılıç, Gökçe Bıçakcı, Hüseyin Işıklar ve Melek Taner ile birlikte yarışmıştı. İşte, Yemekteyiz yarışmacısı Sinan Kabataş’ın hayatına ilişkin bilgiler
Yemekteyiz’in ilk gün yarışmacısı olan Sinan Kabataş, 30 yaşında, bir otelde kat görevlisi olarak çalışıyor. Bekar olan yarışmacı ailesiyle birlikte yaşıyor. Yıllarca animatör olarak çalışmış, yemek yapmaktan büyük keyif alıyor. Yemekteyiz'de sergilediği davranışlar ve kavgalarıyla sosyal medyada gündeme oturan Sinan Kabataş, Eser Yenenler’in talk show programı EYS’ye katılmış, açıklamalarıyla hem stüdyodakileri hem de Onur Büyüktopçu’yu şaşırtmıştı.
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