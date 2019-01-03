Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak kimdir?
Yemekteyiz yarışmacısı Nalan Toprak, iddialı çıkışları ve yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Nalan Toprak, İsmican Budak, Emin Çetin, Müslüm Can Ünal ve Nevra Aya ile yarışmıştı. Peki, dördüncü gün yarışan Nalan Toprak kimdir?
Yemekteyiz’in hafızalara kazınan yarışmacılarından Nalan Toprak, programın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. Yarışmanın ilk gününde 29 yaşında ve bekar olduğunu belirten Nalan Toprak, fizyoterapistliğin yanı sıra futbol hakemliği yaptığını söylemişti. Alt Liglerde maç yöneten Nalan Toprak, hayatı boyunca kadınlar tarafından kıskanılan biri olduğunu ifade etmişti.
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