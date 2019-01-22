Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bayram kimdir?
Murat Bayram, Yemekteyiz yarışmasının dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Tanıtım görüntülerinde dahi öne çıkmayı başaran Murat Bayram, 21 Ocak Pazartesi günü yarışmıştı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Murat Bayram kimdir?
39 yaşındaki Murat Bayram, muhabir ve radyoda da program yapıyor. Aslen Tranzonlu olan ve İstanbul’a Yemekteyiz için gelen Murat Bayram, oldukça heyecanlı ve tezcanlı bir yarışmacı. Kaçarak evlendiği eşiyle 15 yıldır birlikte olan Murat Bayram'ın 15 yaşında da bir evladı var. 10 yıldır boks yapan Murat Bayram, sert görüntüsüne rağmen, cana yakın ve merhametli olduğunu ifade etti. Yemek yapmayı eşinden öğrendiğini söyleyen Murat Bey, elinin lezzetine çok güveniyor. Yarışmanın ilk gününde maharetlerini sergileyen Murat Bayram, Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Gülten Demir ve Mert Görcük ile yarışıyor.
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