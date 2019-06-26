Yemekteyiz yarışmacısı Muaz Yıldırım kimdir?
Yemekteyiz'de 24-28 Haziran yarışmacıları arasında yer alan Muaz Yıldırım, yorumlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Üçüncü gün yarışmacısı olan Muaz Yıldırım, oldukça iddialı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Muaz Yıldırım kimdir?
Aslen Muşlu olan Muaz Yıldırım, 33 yaşında. Hayatını animatörlük yaparak kazanan iddialı yarışmacı, 5 yıllık evli ve bir çocuk babası. Coğrafya eğitimi gördüğü üniversiteyi bıraktıktan sonra palyaçoluk yapmaya başlayan Muaz Yıldırım'ın en önemli hobileri arasında yemek yapmak geliyor.
DİĞER YARIŞMACILAR
Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile ekrana gelen Yemekteyiz'de bu hafta Muaz Yıldırım'ın yanı sıra Havva Sarısoy, Semra Demirkol,, Gamze Ugan ve Ayşegül Altınbaş yarışıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle