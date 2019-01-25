Yemekteyiz yarışmacısı Mert Görcük kimdir?
Yemekteyiz’in 21-25 Ocak haftasındaki yarışmacılarından Mert Görcük, iddialı sözleri ve sert çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. 25 Ocak Cuma günü yarışacak olan Mert Görcük, diğer yarışmacılar arasındaki en genç isim. Peki, tanıtımlarda zaman zaman sesi yükseldiği görülen Mert Görcük kimdir?
Doğma büyüme İstanbullu olan Mert Görcük, 24 yaşında. Aşçılık eğitimi alan yarışmacı, aynı zamanda yemek yaparken şarkı söylemeyi de çok seviyor ve sesine güveniyor. Yarışmaya katıldığı ilk günde eleştiriye açık biri olduğunu ifade eden Mert Görcük, haksız eleştiriler karşısında ani tepkilerde bulunduğunu söylemişti. Esra Sakızcı, Şevin Yılmaz, Murat Bayram ve Gülten Demir ‘in evlerine konuk olarak giden Mert Görcük, final gününün ev sahipliğini yapacak.
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