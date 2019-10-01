Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Kübra Yasenur Alkan kimdir?
Yemekteyiz'in bu haftaki yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±ndan biri de KÃ¼bra Yasenur Alkan oldu. OldukÃ§a iddialÄ± olan KÃ¼bra Yasenur, yaptÄ±ÄŸÄ± yorumlarla zaman zaman rakiplerinin tepkisine neden oldu. Peki, Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± KÃ¼bra Yasenur Alkan kimdir?
Yemekteyiz'in bu haftaki yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± 30 EylÃ¼l Pazartesi gÃ¼nÃ¼ izleyicilerle buluÅŸtu. 30 EylÃ¼l - 4 Ekim 2019 haftasÄ±nda yarÄ±ÅŸacak isimlerden biri deÂKÃ¼bra Yasenur Alkan. OldukÃ§a iddialÄ± olanÂ KÃ¼bra Yasenur Alkan, yarÄ±ÅŸmanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde hayatÄ±yla ilgili bilgiler verdi.Â
27 yaÅŸÄ±nda olan KÃ¼bra Yasenur Alkan, evli ve bir Ã§ocuk annesi. Hijeyene bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem veren KÃ¼bra Yasenur Alkan, Yemekteyiz'in Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ gÃ¼nÃ¼nde yarÄ±ÅŸacak.
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