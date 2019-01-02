Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak kimdir?
Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak, diğer yarışmacılarla yaşadığı münakaşalarla dikkatleri üzerine çekti. Nalan Toprak, Emin Çetin, Müslüm Can Ünal ve Nevra Aya ile yarışan İsmican Budak, daha önce evlilik programına katılmıştı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı İsmican Budak kimdir?
Yemekteyiz’in hafızalara kazının yarışmacılarından İsmican Budak, programın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu. 33 yaşında ve Aslen Ankaralı olan İsmican Budak, kukla sanatçılığının yanı sıra güzellik uzmanı. İlk olarak bir evlilik programına katılan İsmican Budak, Fransız Murat'la nişanlanıp evliliğin eşiğinden dönen Ankaralı gelin adayı olarak tanınmıştı. Star'da yayınlanan 'Beni Affet' dizisinin kadrosunda yer almıştı.
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