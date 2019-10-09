Yemekteyiz yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya diskalifiye mi olacak?
Yemekteyiz yarışmasının 9 Ekim tarihli bölümündeki görüntüler kafalarda soru işareti bıraktı. Yarışmanın üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya’nın sözleri Seda Sayan’ın tepkisine neden oldu. Yarışmacının tavırlarına sinirlenen Seda Sayan, tepkisiz kalmadı. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Ayaz diskalifiye mi olacak?
Bu hafta Gaziantep'e konuk olan Yemekteyiz’e üçüncü gün yarışmacısı Ayaz Mehmet Kaya damga vurdu. Menüsünde Gaziantep’e özgü olan hiçbir lezzete yer vermemesi nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Ayaz Mehmet Kaya’nın ev sahipliği beğenilmedi.
Yarışmacının sözleri ve davranışları karşısında çileden çıkan Seda Sayan’ın tanıtımdaki sözleri merak uyandırdı. "Kural dışı kaldın, sen bunu yapıyorsan biz de bu yemeklerin tadına bakmıyoruz. Ayaz’ın tavırlarını hiç beğenmedim, bu sefer kararı ben veriyorum." açıklamasında bulunan Seda Sayan’ın kararı ilerleyen dakikalarda belli olacak.
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