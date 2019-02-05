Yemekteyiz yarışmacısı Alev Güler kimdir?
Yemekteyiz’in 4- 8 Şubat tarihli yarışmacılarından biri de Alev Güler oldu. Diğer yarışmacılar gibi bir hayli iddialı olan Alev Güler, ilk gün yarışmacısına söylediği ‘en azından sizi eledim, kaldı üç kişi’ sözleriyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Alev Güler kimdir?
Aslen Tokatlı olan Alev Güler, Spa ve Fitness Müdürü olarak görev alıyor. Sportif bir kişiliği var. Futbol da oynamış. Mehtap Karaördek, Yasin Obuz, İsmail Altay ve Ayla Duymaç’ın evine konuk olarak giden Alev Güler, ikinci gününün ev sahipliğini yapacak. Çabuk sinirlenen bir yapısı olduğunu ifade eden Alev Güler’in haftayı nasıl tamamlayacağı şimdiden merak konusu.
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