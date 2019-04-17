Yemekteyiz yarışmacısı Adem Ergenç kimdir?
Yemekteyiz’in 15-19 Nisan tarihli yarışmacılarından biri de Adem Ergenç oldu. İddialı çıkışlarıyla dikkat çeken Adem Ergenç’in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz yarışmacısı Adem Ergenç kimdir?
Aslen Trabzonlu olan Adem Ergenç, satış uzmandır. Rakipleriyle ilginç diyaloglara giren Adem Ergenç, sosyal medyada da sıklıkla adından söz ettiriyor. Best Of’a katılma hakkı elde eden iddialı yarışmacı daha önce birinci olmuştu. Esra Furuncı, Yasin Obuz, Derya Yavuz ve Emin Çetin’in evine konuk olarak katılan Adem Ergenç, finale ev sahipliği yapacak.
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