Yemekteyiz sunucusu Seda Sayan’dan eski eşlerine gönderme… İşte Seda Sayan’ın geçmişteki evlilikleri

Seda Sayan altı kez nikah masasına oturdu. 1987’de Sarıyerli futbolcu Rıdvan Kılıç’la gizli bir evlilik yaptı. Altı yıl süren beraberlik sonunda gelen bu evlilik, yine gizli bir şekilde ve altı ayda bitti.

İkinci evliliğini 1990’da Beşiktaş’ın eski futbolcularından Sinan Engin’le yaptı. Eşinin izin vermemesi üzerine sahne çalışmalarını bıraktı. Bu evlilikten Oğulcan isminde bir oğlu dünyaya geldi. 1995 yılında bu evlilik de bitti.

Kurye Soner Yapcacık ile ani bir evlilik yaptı. Eylül 1998’de evlenip, Ocak 1999’da boşandı.

Sayan ile Yapcacık'ın evliliği de benzerine filmlerde rastlanacak türden. Çift, trafikte kırmızı ışık yanınca tanıştı. Yapcacık, Sayan'ın yayına gidip "Sizin hayranınızım" dedi. Bu cümleyle başlayan arkadaşlıkları nikah masasına kadar uzandı. Düğün de damadın köyünde yapıldı.

Dördüncü evliliğini Tuncay Kıratlı ile yaptı. Nisan 2000’de evlendi ve 2001’de boşandı. Sayan, daha sonra Gökhan Şükür ile evlendi. Ama o da uzun süreli olmadı.

Bir ara Mahsun Kırmızıgül ile üç yıl birlikte oldu ama bu ilişki evliliğe gitmedi. Sayan, bir dönem de Nihat Doğan ile yaşadığı aşk nedeniyle magazin gündeminin ilk sıralarında yer almıştı.

Seda Sayan son evliliğini Onur Şan ile gerçekleştirdi, bu evlilik de ayrılıkla sonuçlandı.