Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman?
Yemekteyiz yarışmasının akıbeti merak konusu oldu. Hafta içi her gün aynı saatte televizyon izleyicileriyle buluşan, Yemekteyiz’in tekrar bölümlerinin yayınlanması ardından programın takipçileri, ‘yeni bölüm neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?’ gibi sorulara yanıt arıyor.
TV8’in 2 Ocak tarihli yayın akışında yer alan Yemekteyiz’in ekranlarda olmaması, kafalarda soru işareti bıraktı. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği Yemekteyiz her gün 15.15’te yayınlanıyordu ancak 1 Ocak itibariyle tekrar bölümleri verilmeye başlandı. Kanaldan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı ancak yılbaşı sonrası bazı programlara ve dizilere ara verilmesi nedeniyle, böyle bir değişikliğin yapıldığı tahmin ediliyor. Yemekteyiz yeni bölümlerinin 7 Ocak itibariyle yayınlanması bekleniyor.
TV8 YAYIN AKIŞI
Yemekteyiz
Saat: 02:15 - 03:00 (45 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Mutfakta hünerlerini sergile, birinci ol, ödülü kazan!
Kızım
Saat: 03:00 - 05:20 (140 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenen Öykü ile bir kızı olduğunu yeni öğrenen Demir'in birbirlerini kabullenmeleri hiç de kolay olmayacaktır.
Bilginiz Olsun
Saat: 05:20 - 06:15 (55 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Bilginiz Olsun programında bildiğiniz veya yanlış bildiğiniz birçok konu sizleri bekliyor.
Oynat Bakalım
Saat: 06:15 - 07:00 (45 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...
Günaydın Doktor
Saat: 07:00 - 08:30 (90 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Birbirinden başarılı doktorların ağırlandığı programda, sağlık alanında her konu masaya yatırılıyor.
Oynat Bakalım
Saat: 08:30 - 09:15 (45 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...
Gel Konuşalım
Saat: 09:15 - 12:15 (180 dakika) c
Tür: Eğlence
Özet: Magazin dünyasından gelişmeler ve yaşamın içinden ilginç olaylar...
Kızım
Saat: 12:15 - 15:15 (180 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Öldü sandığı babasının yaşadığını öğrenen Öykü ile bir kızı olduğunu yeni öğrenen Demir'in birbirlerini kabullenmeleri hiç de kolay olmayacaktır.
Yemekteyiz
Saat: 15:15 - 19:15 (240 dakika)
Tür: Yaşam & Hobi
Özet: Mutfakta hünerlerini sergile, birinci ol, ödülü kazan!
Oynat Bakalım
Saat: 19:15 - 20:00 (45 dakika)
Tür: Eğlence
Özet: Birbirinden ilginç, komik ve sosyal medyada tıklanma rekoru kıran videolar...
Jet Sosyete
Saat: 20:00 - 00:15 (255 dakika)
Tür: Dizi
Özet: Orta halli bir ailenin jet hızıyla sosyeteye giriş hikayesi...
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