Yemekteyiz neden yok?
Yemekteyiz, TV 8 ekranlarını takip eden birçok kişinin merak ettiği program oldu. Yemekteyiz neden yok sorusu 15 Haziran Cuma gününden bu yana ekranlarda olmayan program dolayısıyla gündemdeki konu oldu. Peki, Yemekteyiz neden yok? İşte, programı merakla takip eden vatandaşlar için detaylar
Yemekteyiz neden yok sorusu, son günlerin araştırılan hususları arasında yer almaya başladı. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve her hafta bir kişiye ödül verildiği program, yayında olup olmadığıyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Yemekteyiz neden yok? İşte, bazı detaylar
YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?
Yemekteyiz, 205. bölümüyle sezona veda etti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran Cuma günü sezon finali yapan program, yeni sezonda TV8 ekranlarında yer almaya devam edecek.
YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?
Babası Çankırılı, annesi ise göçmen olan Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer kimlikleriyle tanınan Onur Büyüktopçu, 18 yaşında kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. İngiltere’de Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Onur Büyüktopçu, oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterine hayat verdi. Yabancı Damat, Doktorlar ve Güz Gülleri adlı dizilerde rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışını ise 2015 yapımı Kiralık Aşk ile yakaladı. Elçin Sangu ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk’ta Koray Sargın’ı canlandıran Onur Büyüktopçu, bu rolüyle uzun süre konuşuldu.
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