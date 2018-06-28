Yemekteyiz neden yok?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Televizyon
28.06.2018 - 11:28, Son Güncelleme:

Yemekteyiz neden yok?

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Yemekteyiz neden yok?

Yemekteyiz, TV 8 ekranlarını takip eden birçok kişinin merak ettiği program oldu. Yemekteyiz neden yok sorusu 15 Haziran Cuma gününden bu yana ekranlarda olmayan program dolayısıyla gündemdeki konu oldu. Peki, Yemekteyiz neden yok? İşte, programı merakla takip eden vatandaşlar için detaylar

Yemekteyiz neden yok sorusu, son günlerin araştırılan hususları arasında yer almaya başladı. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu ve her hafta bir kişiye ödül verildiği program, yayında olup olmadığıyla araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Yemekteyiz neden yok? İşte, bazı detaylar

YEMEKTEYİZ NEDEN YOK?

Yemekteyiz, 205. bölümüyle sezona veda etti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 15 Haziran Cuma günü sezon finali yapan program, yeni sezonda TV8 ekranlarında yer almaya devam edecek.

YEMEKTEYİZ SUNUCUSU ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR?

Babası Çankırılı, annesi ise göçmen olan Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer kimlikleriyle tanınan Onur Büyüktopçu, 18 yaşında kadar İzmir’de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. İngiltere’de Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy’de eğitim aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Onur Büyüktopçu, oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterine hayat verdi. Yabancı Damat, Doktorlar ve Güz Gülleri adlı dizilerde rol alan oyuncu, asıl büyük çıkışını ise 2015 yapımı Kiralık Aşk ile yakaladı. Elçin Sangu ve Barış Arduç’un başrollerini paylaştığı Kiralık Aşk’ta Koray Sargın’ı canlandıran Onur Büyüktopçu, bu rolüyle uzun süre konuşuldu.

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