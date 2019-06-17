Yemekteyiz ne zaman sezon finali yapacak?
TV8'de yayınlanan Yemekteyiz yarışmasından ayrılacağını açıklayan Onur Büyüktopçu'dan sezon finali haberi geldi. Büyüktopçu, ekran macerasını sürdüren Yemekteyiz’in sezon finalini yayımladığı bir videoyla duyurdu. Peki, Yemekteyiz ne zaman sezon finali yapacak?
17-21 Haziran tarihli Yemekteyiz yarışmacılarını yayımladığı videoyla açıklayan Onur Büyüktopçu, "Yemekteyiz’de son 2 hafta... Yeni yarışmacılarıyla pazartesi tv8’de" notuyla sezon finali tarihini de vermiş oldu. Buna göre, Yemekteyiz 28 Haziran Cuma günü sezonu tamamlamış olacak.
YEMEKTEYİZ’İN SUNUCULUĞUNU BIRAKIYOR
Onur Büyüktopçu, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni sezonda görev almayacağını söyledi. Büyüktopçu'nun yerine bu görevi Seda Sayan'ın üstlenmesi bekleniyor.
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