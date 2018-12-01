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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.12.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sunucudan yarışmacıya 1 puan eleştirisi

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Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? Sunucudan yarışmacıya 1 puan eleştirisi

Yemekteyiz'de hafta başından bu yana devam eden yarışmanın ardından cuma günü haftanın birincisi belirlendi. Birinciliğe oynamak için yemekler yapan ve puanlama aşamasını gerçekleştiren yarışmacılar, haftanın son günü topladıkları puan ile sıralamalarını öğrendi. Peki, Eda, Buket, Birol, Yalçın ve Seyhan arasından Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte, yarışmanın son gününden bazı detaylar

Yemekteyiz haftanın birincisi, 30 Kasım Cuma günü gerçekleştirilen son gün yarışmasıyla belli oldu. Yemekler yaparak bunları diğer yarışmacılara sunan şampiyonluk adayları, 10 bin liralık büyük ödülü alabilmek için mücadele etti. Yarışmanın son günü sunucu Onur Büyüktopçu, birinci olma hırsıyla tüm yarışmacılara 1 ve 2 puan veren Edanur Hanımı eleştirdi. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte, o bilgiler

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yemekteyiz'in 30 Kasım tarihli yarışmasında yarışmacıların puanları şekillendi. Buna göre;

Yalçın Bey 30 puan,
Seyhan Hanım 27 puan,
Edanur Hanım 22 puan,
Birol Bey 16 puan,
Buket Hanım 16 puan alarak yarışmayı tamamladı.

Bu sonuçlara göre 10 bin liralık ödülün sahini Yalçın Bey oldu.

YARIŞMACILARIN BİYOGRAFİLERİ

EDANUR AKBULUT

21 yaşında ev hanımı. Amasyalı olan yarışmacı 3.5 yıllık evli, ikiz çocuk sahibi. Evlenmeden önce kısa bir süre pastacılık yapmış. 

YALÇIN ÖZTAN

49 yaşında seslendirme sanatçısı. Aslen Sivaslı olan yarışmacı hiç evlenmemiş. 150 binden fazla filmde seslendirme yapmış.

SEYHAN BEKİROĞLU

37 yaşında tasarımcı. Giresunlu olan yarışmacı 9 yıllık evli iki çocuk sahibi. Mutfakta da moda tasarımında olduğu kadar iddialı.

BUKET KÖKSOY

23 yaşında. Gıda mühendisi. Aslen Niğdeli olan yarışmacı İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Üniversiteyi birincilikle bitiren Köksoy'un en büyük hayali bir fabrikada gıda mühendisi olarak çalışmak.

BİROL LAFÇI

32 yaşında, emlak danışmanı. Aslen Ordulu. Evli ve 6 aylık bir oğlu var. Lise yıllarında garsonluk ve aşçı yardımcılığı yapmış

 

 

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