Yemekteyiz Gaziantep yarışmacıları kimler?
Ekranların sevilerek izlenen yemek yarışması Seda Sayan ile Yemekteyiz bu hafta Gaziantep'e konuk oluyor. Yemekteyiz Gaziantep bölümünde birbirinden iddialı isimler yarışıyor ve yöresel yemekler hazırlıyor. Peki, Yemekteyiz Gaziantep yarışmacıları kimler?
Seda Sayan'la Yemekteyiz'de 7-11 Ekim tarihleri arasında yarışacak isimler haftanın ilk gününde belli olmuştu. Yemekteyiz Gaziantep’in açılışını Selda Öztürk yapmıştı. İşte, Gaziantep'e giden Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta yarışacak olan isimler...
Selda Öztürk kimdir?
Birinci gün maharetlerini sergileyen Selda Öztürk, 38 yaşında ve ev hanımı. Üç çocuk annesi olan yarışmacı, sosyal medyadan yemek siparişleri alarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.
Şenel Oğuz kimdir?
İkinci gün yarışmacısı Şenel Oğuz, 29 yaşında ve muhasebeci. Mutfakta vakit geçirmekten keyif alan yarışmacı oldukça iddialı.
Ayaz Mehmet Kaya kimdir?
Üçüncü gün yarışmacısı Şenel Oğuz, 43 yaşında. Evli ve bir çocuk babası olan yarışmacı, menüsüne güveniyor.
Fatma Vanlıoğlu kimdir?
Haftanın dördüncü gün yarışmacısı tüm yemek çeşitlerinde oldukça iddialı olan Fatma Vanlıoğlu. Kömbe ustası olan 54 yaşındaki yarışmacıya yakın çevresi "Organik Fatma Bacı" diyor.
Aycan Polat kimdir?
Haftanın finalini ise 27 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Aycan Polat yapacak. Ev hanımı olan yarışmacı, Gaziantep'in en güzel sunumunu yapacağını iddia ediyor.
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