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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
25.10.2019 - 19:27, Son Güncelleme:

Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 21 25 Ekim haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı

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Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 21 25 Ekim haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı

TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan yemek programı Seda Sayan ile Yemekteyiz'in, cuma akşamı yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. Birbirinden farklı beş yarışmacının mücadele ettiği Yemekteyiz'de hafta boyunca en fazla puanı alan bir isim haftanın birincisi oldu. Peki, Yemekteyiz birincisi kim oldu? Para ödülünü kim aldı? İşte, 21 25 Ekim haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı.

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği Yemekteyiz programı, 25 Ekim Cuma akşamı yeni bölümü ile ekranlara geldi. 21 Ekim günü yarışmacılar arasında başlayan yemek maratonu, cuma günü final heyecanının ardından son buldu. Toplam 4 yarışmacı ve Seda Sayan'dan en çok puanı alan bir isim, para ödülünü alarak haftayı birinci olarak tamamladı. İşte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan ismi...

25 EKİM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali, yarışmacı Nilay Narmanlı'nın evinde gerçekleşti. Nilay Hanım misafirlerinin karşısına pazılı mercimek çorbası, Meksika fasulyeli salata, labneli kabak rulo, beşamel soslu güveçte et, kepse pilavı ve tatlı olarak da şekerpare menüsü ile çıktı. Tadım bölümünün ardından ise, puanlama bölümüne geçildi.

Yemekteyiz'in 21 25 Ekim haftası en fazla puanı alan Şeyma Hanım haftanın birincisi seçildi. Para ödülünü almaya hak kazanan yarışmacı final anının ardından gözyaşlarına hakim olamadı. 

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Nilay Narmanlı kimdir?

Haftanın beşinci günü yarışan Nilay Hanım 34 yaşında ve ev hanımı. Yemek konusunda iddialı olan yarışmacı, Yemekteyiz yarışmasına katılmaya doğum izninde karar verdiğini söylüyor.

Şeyma Yıldız kimdir?

29 yaşında olan Şeyma Hanım, evli ve iki çocuk annesi. Yaşam koçu olan yarışmacı, yarışmada birincilik konusunda rakiplerine fark atmak istiyor.

Özcan Öner kimdir?

Aslen Iğdır'lı olan Özcan Bey öğrenci. 21 yaşındaki Özcan Bey, yarışmanın birinci günü yarıştı.

Mehtap Sağlam kimdir?

Estetisyen olan Mehtap Hanım, 40 yaşında ve aslen Kahramanmaraşlı.

Onurcan Baylacı kimdir?

24 yaşında olan Onurcan Baylacı aslen Tokatlı. Aşçılık mesleğini icra eden yarışmacı, yemek konusunda fazla iddialı olduğunu ifade ediyor.

 

 

 

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