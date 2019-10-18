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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
18.10.2019 - 19:29, Son Güncelleme:

Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 14 18 Eylül haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı

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Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 14 18 Eylül haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı

Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde, en başarılı yemeği yaparak en fazla puanı toplayan bir yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı? İşte 14 18 Eylül haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. 5 farklı yarışmacının hazırladığı menülerle rakiplerine karşı yarıştığı yarışmada, final bölümü Aşkın Hanım'ın evinde gerçekleşti. Aşkın Hanım haftanın son günü konuklarına çeşm-i nigar çorbası, paçanga böreği, mevsim salatası, fırında rosto köfte, mantarlı mısırlı pirinç pilavı, vişneli muhalebi menüsünü hazırladı. Yemek tadımı bölümü sonrası ise, haftanın en fazla puanını alan yarışmacı yapılan oylama sonrası belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi isim birinci oldu? İşte, Yemekteyiz'in kazananı.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşen Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümünde, Aşkın Hanım, rakiplerine karşı mücadele etti. Yapılan eleştirilerle 5 yarışmacı arasında gergin anlar yaşandı. Daha sonra ise puanlama bölümüne geçildi.

Yemekteyiz'in 14 18 Eylül haftasında 21 puan Bilge Hanım haftayı birincilikle tamamladı. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

Bilge Öğüt Kimdir?

Satış temsilciliği yapan Bilge Hanım Yemekteyiz'de haftanın ikinci günü yarıştı. Yarışmacı hazırladığı menülerle iddialı olduğunu dile getirdi.

Ekrem Semetay Kimdir?

Öğrenci olan Ekrem Bey, Yemekteyiz'de üçüncü gün mücadele etti. Ekrem Bey, hazırladığı yemekler ile yarışmacıların eleştiri oklarına hedef oldu.

Sevda Çekin Kimdir?

Sevda Çekin ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. Haftanın  dördündü günü yarışan Sevda Hanım Bilge Hanım'ın hazırladığı tatlıyı oldukça eleştirmişti.

Nebiye Yanık Şat Kimdir?

Ev hanımı olan Nebiye Hanım, haftanın ilk günü misafirlerini konuk etti.

Aşkın Boz Kimdir?

Yemekteyiz'in final günü yarışan Aşkın Hanım aşçılık mesleği ile ilgileniyor. Aşkın Hanım menüsü ile misafirlerinde fark atacağını söylüyor.

 

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