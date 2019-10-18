Yemekteyiz birincisi kim oldu? İşte 14 18 Ekim haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı
Hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz yarışmasında, cuma akşamı haftanın finali gerçekleşti. Seda Sayan ile Yemekteyiz'in yayınlanan son bölümünde, en başarılı yemeği yaparak en fazla puanı toplayan bir yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı. Peki, Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Para ödülünü hangi yarışmacı aldı? İşte 14 18 Ekim haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı.
TV8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasının 18 Ekim Cuma akşamı yayınlanan bölümünde final heyecanı yaşandı. 5 farklı yarışmacının hazırladığı menülerle rakiplerine karşı yarıştığı yarışmada, final bölümü Aşkın Hanım'ın evinde gerçekleşti. Aşkın Hanım haftanın son günü konuklarına çeşm-i nigar çorbası, paçanga böreği, mevsim salatası, fırında rosto köfte, mantarlı mısırlı pirinç pilavı, vişneli muhalebi menüsünü hazırladı. Yemek tadımı bölümü sonrası ise, haftanın en fazla puanını alan yarışmacı yapılan oylama sonrası belli oldu. Peki, Yemekteyiz'de bu hafta hangi isim birinci oldu? İşte, Yemekteyiz'in kazananı.
YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Seda Sayan'ın sunumu ile gerçekleşen Yemekteyiz yarışmasının yeni bölümünde, Aşkın Hanım, rakiplerine karşı mücadele etti. Yapılan eleştirilerle 5 yarışmacı arasında gergin anlar yaşandı. Daha sonra ise puanlama bölümüne geçildi.
Yemekteyiz'in 14 18 Ekim haftasında 21 puan Bilge Hanım haftayı birincilikle tamamladı. Böylece yarışmacı para ödülünü almaya hak kazandı.
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Bilge Öğüt Kimdir?
Satış temsilciliği yapan Bilge Hanım Yemekteyiz'de haftanın ikinci günü yarıştı. Yarışmacı hazırladığı menülerle iddialı olduğunu dile getirdi.
Ekrem Semetay Kimdir?
Öğrenci olan Ekrem Bey, Yemekteyiz'de üçüncü gün mücadele etti. Ekrem Bey, hazırladığı yemekler ile yarışmacıların eleştiri oklarına hedef oldu.
Sevda Çekin Kimdir?
Sevda Çekin ev hanımı ve yemek konusunda iddialı olduğunu belirtiyor. Haftanın dördündü günü yarışan Sevda Hanım Bilge Hanım'ın hazırladığı tatlıyı oldukça eleştirmişti.
Nebiye Yanık Şat Kimdir?
Ev hanımı olan Nebiye Hanım, haftanın ilk günü misafirlerini konuk etti.
Aşkın Boz Kimdir?
Yemekteyiz'in final günü yarışan Aşkın Hanım aşçılık mesleği ile ilgileniyor. Aşkın Hanım menüsü ile misafirlerinde fark atacağını söylüyor.
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