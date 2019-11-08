Yemekteyiz birincisi kim oldu? 4 8 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı ve puan durumu
Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarışmasında bir haftalık maraton cuma akşamı gerçekleşen final ile son buldu. Birbirinden farklı 5 yarışmasının yemek konusunda hünerlerini gösterdiği yarışmada, 8 Kasım Cuma akşamı en yüksek puanı alan bir isim haftayı birinci olarak tamamlandı. Peki, Yemekteyiz birincisi kim oldu? Para ödülünü hangi isim aldı? İşte, 4 8 Kasım haftası Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananı ve puan durumu.
İlgi gören yemek yarışmacı Seda Sayan ile Yemekteyiz programı, 8 Kasım Cuma akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Toplam 4 yarışmacı ve Seda Sayan'dan en çok puanı alan bir isim, cuma akşamı para ödülünü alarak haftanın kazananı oldu. İşte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanın kazanan yarışmacısı.
8 KASIM YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali, yarışmacı Birnur Hanım'ın evinde gerçekleşti. Birnur Hanım final bölümünde, brokoli çorbası, patatesli dilim börek, hellim peynirli yeşil salata, islim kebabı pirinç pilavı ve magnolia menüsü ile konuklarının karşısına çıktı. Birnur Hanım'ın yaptığı yemeklerin tadına bakan yarışmacılar puanlama bölümüne geçti.
Yemekteyiz'in 4 8 Kasım haftasında en fazla puanı alan isim Birnur Hanım oldu. 33 puanla haftanın birincisi olarak para ödülünü almaya hak kazanan yarışmacı büyük sevinç yaşadı. Birnur Hanım gözyaşlarını tutamadı.
YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN YARIŞMACILARI KİMLERDİ?
Onur Barık kimdir?
25 yaşında olan Onur Bey İstanbul Büyükçekmece'de ikamet ediyor. Halkla İlişkiler Uzmanı olan yarışmacı yemek konusunda oldukça iddialı.
Eda Ölmez kimdir?
Eda Ölmez 26 yaşında ve 2 çocuk annesi. Uyku koçu olan yarışmacı aslen Nevşehirli.
Havva Kaplan kimdir?
Yemek konusunda iddialı olan Havva Hanım aslen Diyarbakırlı ve 36 yaşında.
Tansu Akan kimdir?
20 yaşında olan Tansu Hanım 26 yaşında ve bir çocuk sahibi. Aslen Tokatlı olan yarışmacı yemek konusunda iddialı olduğunu ifade ediyor.
Birnur Mert kimdir?
Haftanın finalinde yarışan Birnur Hanım 43 yaşında ve 2 evlat sahibi. Elinin lezzetine güvenen yarışmacı, Yemekteyiz programını oldukça sevdiğini ifade ediyor.
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