Yemekteyiz birincisi kim olacak, son gün yarışmacısı kim?

Yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam eden Yemekteyiz’de bugün final heyecanı var. Haftanın beşinci gününde Sibel Kırlı yarışacak, menüsüyle hem rakiplerinden hem de Onur Büyüktopçu’dan yüksek puanlar almaya çalışacak. Haftanın son gününe ev sahibi Sibel Hanım ve ilk gün yarışmacısı Yeliz Odabaş arasındaki tartışma damga vuracak. Yemekteyiz haftanın finali bölümünde yarışmacılardan biri 10 bin TL’lik ödülün sahibi oldu.



14-18 OCAK YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI



YELİZ ODABAŞ KİMDİR?

Yemekteyiz’in bu haftaki ilk yarışmacısı Yeliz Odabaş oldu. Aslen Artvinli ve 37 yaşında olan Yeliz Odabaş’ın 2 çocuğu var. Genç yaşlarda çalışma hayatına atılan Yeliz Hanım, satış sorumlusu olarak çalışıyor.

AYŞEGÜL KILIÇ KİMDİR?

Yemekteyiz'in 15 Ocak tarihli ikinci yarışmacısı Ayşegül Kılıç oldu. 28 yaşında ve yatırım uzmanı. Aslen Diyarbakırlı olan Ayşegül Kılıç, kendisini tanıttığı anlarda en büyük tutkusunun yemek yapmak, müzik dinlemek ve tenis olduğunu söyledi.

SEFER ONURSAL KİMDİR?

Yemekteyiz'de hünerlerini sergileyecek olan Sefer Onursal, turizmci ve 53 yaşında. Yarışmanın ilk günün diğer yarışmacıları bir hayli zorlayan Sefer Onursal’ın menüsü merakla bekleniyor.

MERYEM DÜNDAR KİMDİR?

Aslen Maraşlı olan Meryem Dündar, 54 yaşında. 3 çocuk annesi olan Meryem Hanım bir dönem çalışmış olsa da aslında ev hanımı. Mutfak tecrübesine güvenen Meryem Hanım boş zamanlarında dikiş nakış kurslarına gidiyor.

SİBEL KIRLI KİMDİR?

5 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olan Sibel Kırlı, 43 yaşında. Daha önce hiç çalışmadığını söyleyen Sibel Kırlı, kendini alışveriş tutkunu olarak tanımlıyor.