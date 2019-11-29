Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriYemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu
GeriTelevizyon Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Televizyon
29.11.2019 - 19:34, Son GÃ¼ncelleme:

Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu

TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bir haftalÄ±k maraton cuma akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸen final ile son buldu. Yemek konusunda iddialÄ± beÅŸ ismin mutfakta hÃ¼nerlerini gÃ¶sterdiÄŸi yarÄ±ÅŸmada, haftanÄ±n finalinde en Ã§ok puanÄ± alan yarÄ±ÅŸmacÄ± birinci olarak para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. Peki, Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte, 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ±.

Ä°lgi gÃ¶ren yemek yarÄ±ÅŸmacÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz 29 KasÄ±m Cuma akÅŸamÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile yayÄ±nlandÄ±. Final gÃ¼nÃ¼ Merve HanÄ±m'Ä±n evine misafir olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, tadÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± oylama bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ti. Toplam 4 yarÄ±ÅŸmacÄ± ve Seda Sayan'dan en Ã§ok puanÄ± alan bir isim, haftayÄ± birinci olarak tamamladÄ±. Ä°ÅŸte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± ve haftanÄ±n puanlamasÄ±.Â 

29 KASIMÂYEMEKTEYÄ°Z BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU?

Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda haftanÄ±n finali, yarÄ±ÅŸmacÄ± Merve HanÄ±m'Ä±n evinde gerÃ§ekleÅŸti. Merve HanÄ±m final menÃ¼sÃ¼nde kremalÄ± sÃ¼tlÃ¼ kabak Ã§orbasÄ±, Ã§Ä±tÄ±r patates toplarÄ±, kÄ±tÄ±r ekmek salatasÄ±, dama antrikot sote, perde pilavÄ±, profiterol hazÄ±rladÄ±.

TanÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Seda Sayan kendisinin de verdiÄŸi oyla haftanÄ±n birincisini aÃ§Ä±kladÄ±. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta Ayfer HanÄ±m birinci oldu. BÃ¶ylece Ayfer HanÄ±m 18 puanla para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almaya hak kazandÄ±.

YEMEKTEYÄ°Z'Ä°N BU HAFTAKÄ° YARIÅžMACILARI KÄ°MLERDÄ°R?

1.Ayfer Ä°lhani / Ev hanÄ±mÄ±

2.Bekir Ã‡etinkaya / Drama EÄŸitmeni

3.Vahide BehÅŸayeÅŸizade / Ev hanÄ±mÄ±

4.Nurhan OdabaÅŸÄ± / Ev hanÄ±mÄ±

5.Merve Ã‡evik / Ev hanÄ±mÄ±

HAFTANIN PUAN DURUMU

Ayfer HanÄ±m: 20 puanla 1. oldu

Vahide HanÄ±m: 18 puanla 2. oldu.

Bekir Bey: 17 puanla 3. oldu

Nurhan HanÄ±m: 16 puanla 4. oldu

Merve HanÄ±m: 15 puanla 5. oldu

Â 

False
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle