Yemekteyiz birincisi bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ± ve puan durumu
TV8 ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bir haftalÄ±k maraton cuma akÅŸamÄ± gerÃ§ekleÅŸen final ile son buldu. Yemek konusunda iddialÄ± beÅŸ ismin mutfakta hÃ¼nerlerini gÃ¶sterdiÄŸi yarÄ±ÅŸmada, haftanÄ±n finalinde en Ã§ok puanÄ± alan yarÄ±ÅŸmacÄ± birinci olarak para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ aldÄ±. Peki, Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda birinci bu hafta kim oldu? Ä°ÅŸte, 25 29 KasÄ±m haftasÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz kazananÄ±.
Ä°lgi gÃ¶ren yemek yarÄ±ÅŸmacÄ± Seda Sayan ile Yemekteyiz 29 KasÄ±m Cuma akÅŸamÄ± final bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile yayÄ±nlandÄ±. Final gÃ¼nÃ¼ Merve HanÄ±m'Ä±n evine misafir olan yarÄ±ÅŸmacÄ±lar, tadÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼ sonrasÄ± oylama bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne geÃ§ti. Toplam 4 yarÄ±ÅŸmacÄ± ve Seda Sayan'dan en Ã§ok puanÄ± alan bir isim, haftayÄ± birinci olarak tamamladÄ±. Ä°ÅŸte, Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu haftanÄ±n kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± ve haftanÄ±n puanlamasÄ±.Â
29 KASIMÂYEMEKTEYÄ°Z BÄ°RÄ°NCÄ°SÄ° KÄ°M OLDU?
Yemekteyiz yarÄ±ÅŸmasÄ±nda haftanÄ±n finali, yarÄ±ÅŸmacÄ± Merve HanÄ±m'Ä±n evinde gerÃ§ekleÅŸti. Merve HanÄ±m final menÃ¼sÃ¼nde kremalÄ± sÃ¼tlÃ¼ kabak Ã§orbasÄ±, Ã§Ä±tÄ±r patates toplarÄ±, kÄ±tÄ±r ekmek salatasÄ±, dama antrikot sote, perde pilavÄ±, profiterol hazÄ±rladÄ±.
TanÄ±m bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Seda Sayan kendisinin de verdiÄŸi oyla haftanÄ±n birincisini aÃ§Ä±kladÄ±. Seda Sayan ile Yemekteyiz'de bu hafta Ayfer HanÄ±m birinci oldu. BÃ¶ylece Ayfer HanÄ±m 18 puanla para Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ almaya hak kazandÄ±.
YEMEKTEYÄ°Z'Ä°N BU HAFTAKÄ° YARIÅžMACILARI KÄ°MLERDÄ°R?
1.Ayfer Ä°lhani / Ev hanÄ±mÄ±
2.Bekir Ã‡etinkaya / Drama EÄŸitmeni
3.Vahide BehÅŸayeÅŸizade / Ev hanÄ±mÄ±
4.Nurhan OdabaÅŸÄ± / Ev hanÄ±mÄ±
5.Merve Ã‡evik / Ev hanÄ±mÄ±
HAFTANIN PUAN DURUMU
Ayfer HanÄ±m: 20 puanla 1. oldu
Vahide HanÄ±m: 18 puanla 2. oldu.
Bekir Bey: 17 puanla 3. oldu
Nurhan HanÄ±m: 16 puanla 4. oldu
Merve HanÄ±m: 15 puanla 5. oldu
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