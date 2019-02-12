Yemekteyiz Best Of yarışmacısı Su Kıymet Yalman kimdir?
Yemekteyiz Best Of’ta yarışmaya hak kazanan isimlerden biri de Su Kıymet Yalman oldu. Sıra dışı tarzıyla dikkat çeken ve oldukça iddialı olan Su Kıymet Yalman, 5. Gün yarışacak. Peki, Yemekteyiz Best Of yarışmacısı Su Kıymet Yalman kimdir?
Su Kıymet Yalman, 39 yaşında ve reklamcı. Bir çocuk annesi olan Su Kıymet Yalman, bir süre modellik yaptıktan sonra reklamcılık sektörüne adım attı. Yarışmaya bir kez daha katılma hakkı elde eden Su Kıymet Yalman, sonuncu olmuştu ama bu kez iddialı. Best Of’un diğer yarışmacıları İman Dumrul, Bilal Türen Dilek Bingöl ve Sevim Kendigelen’in evine konuk olarak gidecek olan Sevim Kendigelen, beşinci gün yarışacak ve finale ev sahipliği yapacak.
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