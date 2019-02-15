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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
15.02.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Yemekteyiz Best Of birincisi kim olacak? 11-15 Şubat haftası Yemekteyiz yarışmacıları

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Yemekteyiz Best Of birincisi kim olacak? 11-15 Şubat haftası Yemekteyiz yarışmacıları

Yemekteyiz Best Of’un finali için geri sayım devam ediyor. En İyiler'in yarıştığı Yemekteyiz'de bugün Su Kıymet Yalman yarışacak, gün sonunda haftanın kazananı belli olacak. İşte, 11-15 Şubat haftası Yemekteyiz yarışmacıları

Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu üstlendiği Yemekteyiz programının En İyiler birincisi bugün belli oluyor. Geçmiş sezonların en iyi yarışmacılarının bir araya geldiği Yemekteyiz'de bu hafta İman Dumrul, Bilal Türen, Dilek Bingöl, Sevim Kendigelen ve Su Kıymet Yalman yarışıyor.

İMAN DUMRUL
Best Of’un ilk yarışmacısı olan İman Dumrul, aslen Iğdırlı ve 39 yaşında. 22 yıllık evli ve 4 çocuk babası olan İman Dumrul, moda tasarımcılığı yapıyor. İlk Yemekteyiz'de yarışında 3'ncü olmuştu.

BİLAL TÜREN
Yemekteyiz'e katıldıktan sonra gastronomi kurslarına gitmeye başladığını ifade eden Bilal Türen, 39 yaşında ve Mardinli. Hayatının bir bölümünü müzikle geçirdikten sonra sigortacılığa başladı.

DİLEK BİNGÖL
Daha önce katıldığı Yemekteyiz'de 3’ncülükle tamamlayan Dilek Bingöl, 38 yaşında ve aslen Karslı. Bir çocuk sahibi olan Dilek Bingöl, 16 yıl hemşirelik yaptıktan sonra ticarete atılıp pazarcılık yapmaya başlamış.

SEVİM KENDİGELEN
Dördüncü gün maharetlerini sergileyen Sevim Kendigelen, 56 yaşında ve 39 yıllık evli. Aslen Kastamonulu olan yarışmacı eşiyle birlikte kasaplık yapıyor. Ayrıca üç çocuk annesi.

SU KIYMET YALMAN
Best Of’un final gününe ev sahipliği yapan Su Kıymet Yalman, 39 yaşında ve reklamcı. Bir çocuk annesi olan Su Kıymet Yalman, bir süre modellik yaptıktan sonra reklamcılık sektörüne adım attı. Yarışmaya bir kez daha katılma hakkı elde eden Su Kıymet Yalman, sonuncu olmuştu ama bu kez iddialı.

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