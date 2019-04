Yemekteyiz 8-12 Nisan yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz Best Of bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya daha önceden katılan ve en çok konuşulan isimlerin yarıştığı Yemekteyiz Best Of’un bu haftaki ilk bölümünde Sinan Kabataş yarıştı. İlk günü atlatan Sinan Kabataş, diğer dört kişinin yemeklerini yorumlayacak ve puanlayacak. Peki, Yemekteyiz’in 8-12 Nisan tarihli yarışmacıları kimler?



SİNAN KABATAŞ



Yemekteyiz Best Of’un ilk gün yarışmacısı olarak yarışan Sinan Kabataş, ilk yarışma deneyiminde adından söz ettiren isimlerden biriydi. Otel kat görevlisi olan Sinan Kabataş, ailesiyle birlikte yaşıyor. Yıllarca animatör olarak çalışmış, yemek yapmaktan büyük keyif alıyor. İddialı yarışmacı Eser Yenenler’in talk show programı EYS’ye katılmış, açıklamalarıyla hem stüdyodakileri hem de Onur Büyüktopçu’yu şaşırtmıştı.

SEVDA YAĞCI



Yemekteyiz'in 9 Nisan tarihli yarışmacısı Sevda Yağcı'nın mesleği ressam ve kalıcı makyaj uzmanlığı. Sevda Yağcı'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.



HİKMET IŞIK



Yemekteyiz'in 10 Nisan tarihli yarışmacısı Hikmet Işık'ın asıl mesleği satış yöneticiliğidir. Aslen Sivaslı ve 19 yıllık evli olan Hikmet Işık, daha önceki yarışmada üçüncü oldu. Hikmet Işık'ta iddialı isimler arasında yer alıyor.



GİZEM ÜNAL



Yemekteyiz'in 11 Nisan tarihli yarışmacısı Gizem Ünal fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşıyor. Aslen Trabzonlu'dur ve ailesiyle yaşamaktadır.



FATMA KAPLAN



Dört gün diğer yarışmacıların evine konuk olarak katılacak olan Fatma Kaplan, final gününe ev sahipliği yapacak. Fatma Kaplan operasyon müdürlüğü yapıyor.