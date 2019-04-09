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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Yemekteyiz 8-12 Nisan yarışmacıları kimler?

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Yemekteyiz 8-12 Nisan yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz yarışması formatıyla olduğu kadar yarışmacılarıyla da gündeme geliyor. Sunuculuğunu Onur Büyüktopçu’nun üstlendiği Yemekteyiz, 8 Nisan Pazartesi günü haftanın açılışını yaptı. Peki, Yemekteyiz 8-12 Nisan yarışmacıları kimler?

Yemekteyiz Best Of bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Yarışmaya daha önceden katılan ve en çok konuşulan isimlerin yarıştığı Yemekteyiz Best Of’un bu haftaki ilk bölümünde Sinan Kabataş yarıştı. İlk günü atlatan Sinan Kabataş, diğer dört kişinin yemeklerini yorumlayacak ve puanlayacak. Peki, Yemekteyiz’in 8-12 Nisan tarihli yarışmacıları kimler?

SİNAN KABATAŞ

Yemekteyiz Best Of’un ilk gün yarışmacısı olarak yarışan Sinan Kabataş, ilk yarışma deneyiminde adından söz ettiren isimlerden biriydi. Otel kat görevlisi olan Sinan Kabataş, ailesiyle birlikte yaşıyor. Yıllarca animatör olarak çalışmış, yemek yapmaktan büyük keyif alıyor. İddialı yarışmacı Eser Yenenler’in talk show programı EYS’ye katılmış, açıklamalarıyla hem stüdyodakileri hem de Onur Büyüktopçu’yu şaşırtmıştı.

SEVDA YAĞCI

Yemekteyiz'in 9 Nisan tarihli yarışmacısı Sevda Yağcı'nın mesleği ressam ve kalıcı makyaj uzmanlığı. Sevda Yağcı'nın nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.

HİKMET IŞIK

Yemekteyiz'in 10 Nisan tarihli yarışmacısı Hikmet Işık'ın asıl mesleği satış yöneticiliğidir. Aslen Sivaslı ve 19 yıllık evli olan Hikmet Işık, daha önceki yarışmada üçüncü oldu. Hikmet Işık'ta iddialı isimler arasında yer alıyor.

GİZEM ÜNAL

Yemekteyiz'in 11 Nisan tarihli yarışmacısı Gizem Ünal fotoğrafçılık mesleğiyle uğraşıyor. Aslen Trabzonlu'dur ve ailesiyle yaşamaktadır.

FATMA KAPLAN

Dört gün diğer yarışmacıların evine konuk olarak katılacak olan Fatma Kaplan, final gününe ev sahipliği yapacak. Fatma Kaplan operasyon müdürlüğü yapıyor.

 

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