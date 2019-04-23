Yemekteyiz 22-26 Nisan yarışmacıları (Reyhan, Süleyman, Pınar, Cihan, Selin) kimler?
Best of bölümlerini geride bırakan Yemekteyiz, yeni yarışmacılarıyla kaldığı yerden devam ediyor. 22 – 26 Nisan haftasından itibaren daha önce televizyonlarda görmediğimiz isimler yarışmaya katılıyor. Peki, Yemekteyiz’in bu haftaki yarışmacıları kimler?
Yemekteyiz yeni haftanın açılışını 22 Nisan Pazartesi günü yaptı. Son bir aydır best of haftaları ile ekrana gelen Yemekteyiz yarışması artık yepyeni yarışmacıları ekranlarla tanıştırıyor. Yemekteyiz’in ilk gün yarışan isim Reyhan Kılıç’tı. Peki, bu haftaki diğer yarışmacılar kimler?
Reyhan Kılıç Kimdir?
Yemekteyiz’de ilk gün yarışan Reyhan Hanım, bugüne kadar hiç çalışmamış. 37 yaşında olan Reyhan Hanım, Sivaslı ve iki çocuk annesi.
Süleyman Aslantaş Kimdir?
Süleyman Aslantaş, haftanın ikinci gününde maharetlerini sergileyecek. Aslen Ardahanlı olan yarışmacı aşçılık yapıyor. 15 yaşından beri lokantalarda çalışan Süleyman Aslantaş için yemek yapmak sadece mesleği değil, aynı zamanda yaşam tarzı.
Pınar Doğruyol Kimdir?
Yemekteyiz‘de haftanın 3. günü yarışacak olan isim Pınar Doğruyol, 41 yaşında ve resim öğretmeni. Aynı zamanda güzellik uzmanı olarak da çalışan yarışmacı, 10 yıllık evli.
Cihan Bora Kimdir?
Haftanın dördüncü gününde, finalden hemen önce performansını sergileyecek olan yarışmacı, 34 yaşında ve spor eğitmeni. Aslen Erzurumlu olan Cihan Bora, bekar ve İstanbul’da ailesi ile birlikte yaşamını sürdürüyor.
Selin Aksu Kimdir?
Selin Aksu, 26 yaşında ve yeni evli. Aslen Gaziantepli olan Selin Aksu, mesleği ise endüstri mühendisi. Dört gün boyunca yemekleri değerlendirecek olan Selin Aksu, finale ev sahipliği yapacak.
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