Yeliz Şar kimdir kaç yaşında?
Yeliz Şar, yer aldığı projeler ve adının magazin dünyasında sık sık geçmesi dolayısıyla araştırılan isimler arasında yer alıyor. İşler Güçler, Dürüye'nin Güğümleri gibi dizilerde yer alan Yeliz Şar, Almanya'da dünyaya gelmiştir. Peki, Yeliz Şar kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isimle ilgili bazı bilgiler
Yeliz Şar, 30 Mayıs 1977 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Turizm Otelcilik mezunu olan Şar, ilk olarak Kollama adlı TV dizisinde Melike rolü ile tanındı. Daha sonra Dürüye'nin Güğümleri adlı dizide Nimet karakteri ile oyunculuğuna devam etti. 2012 yılında oynadığı ilk tiyatro oyunu Canlı Yayın adlı tiyatro oyunu ile büyük ilgi topladı. Yeliz Şar, 2012 yılında yaz sezonunda başlayan TV Dizisi İşler Güçler'de oynamıştır.
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