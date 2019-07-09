Yelda Kırçuval kimdir?
Yelda Kırçuval, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme geliyor. Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler ve İnsanı İnsan Acıtır kitaplarıyla tanınan Yelda Kırçuval'ın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Peki, Yelda Kırçuval kimdir?
Yelda Kırçuval, 30 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi. 1997 yılında TRT sınavlarına giriş yaptı ve TRT eğitimlerinden diksiyon, fonetik, artikülasyon dersleri aldıktan sonra kariyerine editör ve spiker olarak başarılı bir giriş yaptı. Çevre Aktüel ve Tüketici Dosyası adlı programlarıyla birlikte televizyonun pek çok departmanında görev aldı. Aynı zamanda bir çok programın seslendirmesini üstlendi. 2009 yılında TRT 2 ile Birlikte Yaşarken isimli programın da sunuculuğunu yaptı. Ayrıca Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde Diksiyon ve Tv Programcılığı dersi verdi. 2016 yılında Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler, 2018 yılında ise İnsanı İnsan Acıtır isimli kitapların altına imzasını atmıştır.
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