Yedi Kocalı Hürmüz hangi şehirde geçiyor?
Türk mizahının önemli isimlerinden Sadık Şendil tarafından yazılmış eserden senaryolaştırılan Yedi Kocalı Hürmüz, geleneksel ortaoyunu tekniğiyle işlenmiş bir oyundur. Yıllarca tiyatrolarda sahnelenmiş olan Yedi Kocalı Hürmüz, sinemaya da uyarlanmıştır. Peki, Yedi Kocalı Hürmüz hangi şehirde geçiyor?
Yıllarca tiyatrolarda sahnelenmiş olan oyun Yedi Kocalı Hürmüz, İstanbul'un Taşkasap semtinde geçmektedir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları'nda ve özel tiyatrolarda gösterime giren oyun, yer yer Moliere komedilerini andırmakta olup, geleneksel ortaoyunutekniğiyle işlenmiştir. İki perdeden oluşan ve iki saat 45 dakika süren oyun, kişilerin ve olayların gülünç, eğlendirici yönlerini ön plana çıkarır.
Oyun 2012-2013 sezonunda "ÇÜTİK" (Çukurova Üniversitesi Tiyatro Kulübü) tarafından Bahar Projesi olarak sahnelenmiştir. Kalabalık oyuncu kadrosuyla dikkat çekmiştir.
YEDİ KOCALI HÜRBÜZ KONUSU
19. yüzyılın sonlarında İstanbul'un Taşkasap semtinde yaşayan Hürmüz, hepsi farklı mesleklerden olan, birbirinden habersiz altı koca ile evlenmiş, ancak yetinmeyip yedinci bir erkeğe aşık olan bir kadındır. Sonunda amacına ulaşarak bu kişiyle de bir evlilik yapar. Ancak kocalarının eve geliş - gidiş zamanlarında çakışmalar meydana gelince Hürmüz oldukça zor bir durumda kalacaktır. Hepsini bir arada idare etmeye çalışan Hürmüz'ün işi bu kez gerçekten zordur. Acaba kurtulabilecek midir?
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