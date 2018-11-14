Yayın tarihi belli oldu: Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.11.2018 - 14:15, Son Güncelleme:

Yayın tarihi belli oldu: Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

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Yayın tarihi belli oldu: Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahin Tepesi’nin yayın tarihi belli oldu. İzleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek olan Şahin Tepesi, kısa bir süre sonra ekran macerasına başlayacak. Peki, Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?

Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönene Şahin Tepesi’nden beklenen haber geldi. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu’nun kaleme aldığı ‘Şahin Tepesi’nin ilk bölüm tarihi belli oldu. Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimlerinin bir araya geldiği dizi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında başlayacak.

ŞAHİN TEPESİ KONUSU

Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...

Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur.

Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.

Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır.

Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.

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