Yayın tarihi belli oldu: Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?
Ay Yapım imzalı yeni dizi Şahin Tepesi’nin yayın tarihi belli oldu. İzleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek olan Şahin Tepesi, kısa bir süre sonra ekran macerasına başlayacak. Peki, Şahin Tepesi dizisi ne zaman başlayacak?
Tanıtımları günlerdir ekranlarda dönene Şahin Tepesi’nden beklenen haber geldi. Yönetmen koltuğunda Hilal Saral’ın oturduğu, senaryosunu ise başarılı senarist Melek Gençoğlu’nun kaleme aldığı ‘Şahin Tepesi’nin ilk bölüm tarihi belli oldu. Zerrin Tekindor, Ebru Özkan, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar ve Mustafa Mert Koç gibi usta oyuncular ile genç kuşağın yıldız isimlerinin bir araya geldiği dizi, ilk bölümüyle 23 Kasım Cuma akşamı atv ekranlarında başlayacak.
ŞAHİN TEPESİ KONUSU
Birbirlerinin hayatından çalan iki kadının hak ve güç savaşı... Bu savaşın ortasında kalan iki gencin aşkları için verdikleri mücadele… Bir ölümün ardındaki büyük sır...
Birlikte büyüdüğü Tuna'nın (Zerrin Tekindor) oyununa gelen Melek (Ebru Özkan), işlemediği bir kabahat yüzünden babası tarafından evden kovulmuş ve mirastan mahrum edilmiştir. Yıllar sonra babasının cenaze törenine katılmak için döndüğünde iki yetişkin çocuğu olan dul bir kadındır. Gençlik aşkı Demir (Murat Aygen) ise Tuna'yla evlenmiş onların da iki çocukları olmuştur.
Babasının vasiyeti, iki çocuğuyla borç harç içinde hayat mücadelesi veren Melek için ne kadar şaşırtıcı ise, Tuna için o kadar büyük sürpriz olur. Babasının affettiği Melek de artık, mirasta hak sahibidir.
Kocasına saplantılı bir şekilde aşık olan Tuna, hem Demir'i, hem sahip olduğu serveti kaybetme endişesi yaşarken, en çok Melek'in babasının ölümünün ardındaki sırrı öğrenmesinden korkmaktadır.
Geçmişteki acı ve pişmanlıklarıyla kavrulan iki kadının kıyasıya mücadelesi, çocukları Verda (Aybüke Pusat) ve Efe'nin (Boran Kuzum) aşklarına en büyük engeldir.
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