Yayın akışında Çukur neden yok? Çukur yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman geldi mi?

Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Çukur oldu. Dizinin yayın kanalı olan Show Tv'de Çukur yeni bölümü yerine "Tehlikeli Yürüyüş" adlı yabancı sinema filmi var. Peki, yeni fragmanı henüz paylaşılmayan Çukur, bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.

Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin

08:00 Kendine İyi Bak

10:00 İlişki Durumu Karışık

12:45 Kuaförüm sensin

16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK

18:45 Show TV Ana Haber

20:00 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ

22.30 ÇUKUR (TKR)

01.45 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ