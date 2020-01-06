Yayın akışında Çukur neden yok? Çukur yeni bölümü ne zaman yayınlanacak, fragman geldi mi?
Çukur dizisinin 6 Ocak tarihli Show Tv yayın akışında yer almaması kafalarda soru işareti bıraktı. Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Çukur’un 30 Ocak’ta yayınlanan son bölümüne Mahsun’un geri dönüşü damga vurmuştu. Bu dönüş ardından dengelerin nasıl değişeceğini merak eden izleyiciler, yeni bölüm fragmanı ve tarihini merak ediyor. Peki, Show Tv yayın akışında Çukur neden yok? Çukur yeni bölümü ne zaman?
Yeni yıl tatili nedeniyle pek çok dizi ekran macerasına ara verdi, bu dizilerden biri de Çukur oldu. Dizinin yayın kanalı olan Show Tv'de Çukur yeni bölümü yerine "Tehlikeli Yürüyüş" adlı yabancı sinema filmi var. Peki, yeni fragmanı henüz paylaşılmayan Çukur, bu hafta neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mahsun’un geri gelmesiyle Yamaç onunla büyük bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç’ın hayatını defalarca kurtaran Mahsun’u affedip affetmeyeceği merak konusu olacak. Cumali kendine geldikten sonra karşılaşacağı tehlikede yanında yine Damla’yı bulacak. Vartolu Almanya’daki macerasında sona yaklaşırken peşinde olduğu şeyi sonunda elde edecek. Karaca ve Azer’in kapışmaları izleyenleri ekrana kilitleyecek. Azer’in eli kolu bağlıyken ipleri eline alan Efsun harekete geçecek. Ancak Koçovalılar, Efsun’un bu adımına cesur bir hamleyle karşılık verecek.
Karşısında duran herkesi Çukur’un da yardımıyla sonunda dize getirmeyi başaran Yamaç, bu kez kendini yepyeni bir dünyanın ve daha acımasız bir düşmanın karşısında bulacak.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Kendine İyi Bak
10:00 İlişki Durumu Karışık
12:45 Kuaförüm sensin
16:00 KUZEY YILDIZI İLK AŞK
18:45 Show TV Ana Haber
20:00 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
22.30 ÇUKUR (TKR)
01.45 TEHLİKELİ YÜRÜYÜŞ
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