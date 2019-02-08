Yasin Obuz kimdir? Yemekteyiz’e damga vurdu
Yemekteyiz yarışmasına katılan Yasin Obuz’la ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Ece Erken, Yemekteyiz’e katılan Yasin Obuz’un farklı bir kullanıcı adıyla kendisine küfür ettiğini söyledi. Peki, Yasin Obuz kimdir?
Yemekteyiz’de 4. gün yarışan Yasin Obuz, aslen Diyarbakırlı ve 29 yaşında. Hacettepe Üniversitesi spor bölümünden mezun olan ve işletmecilik yapan Yasin Obuz, yeni evli. Mehtap Karaördek, Alev Güler, İsmail Altay, Ayla Duymaç’ın evlerine konuk olarak giden Yasin Obuz, dördüncü gününün ev sahipliğini yaptı.
Çılgın ve hiperaktif biri olduğunu söyleyen yarışmacı, atom bonfile isimli ana yemeğini bir şovla sundu. Masanın yanına getirilen bir küçük tüpün üzerinde etleri kızartmadan önce alevli bir şov yapması, Onur Büyüktopçu ve tüm yarışmacıları da şaşırttı. Yasin Bey’in menüsü ise şöyleydi:
Brokoli çorbası
Avcı böreği
Yufka altı salata
King atom bonfile
Ispanak garnitür
İrmik helvası
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