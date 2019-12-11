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Televizyon
11.12.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Yasemin Özilhan Mucize Doktor’a konuk oldu

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Yasemin Özilhan Mucize Doktor’a konuk oldu

Yasemin Özilhan, “Mucize Doktor” dizisi için kamera karşısına geçti.

2009 yılında sona eren “Doktorlar” dizisinde asistan doktor Ela’yı canlandıran Özilhan, “Çok keyif aldım. Eski anılarımı yad ettim diyebilirim. Oyunculuk, ara verilince unutulacak bir şey değil. Sevdiğim ve özlediğim bir işti. 10 yıl sonra tekrar tatmış oldum” dedi. Özilhan’ın konuk oyuncu olarak yer aldığı bölüm, yarın akşam Fox TV’de ekrana gelecek.

Yasemin Özilhan Mucize Doktor’a konuk oldu


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