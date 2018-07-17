Yaşamayanlar’ın tanıtım fragmanı yayınlandı... Ne zaman başlayacak?
Yaşamayanlar dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç’in paylaştığı Yaşamayanlar’ın yönetmenliğini Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filminin ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.
‘Eve Dönüş: Sarıkamış 1915’ ile dünyanın dört bir yanında pek çok film festivalini gezen Eşeli, Hong Kong Asya Film Festivali’nden New Talent (Yeni Yetenek) ve Montreal Dünya Filmleri Festivali’nden de FIPRESCI ile Golden Zenith (Altın Zenith) ödüllerini kazanarak büyük uluslararası başarılara imza attı.
Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak Yaşamayanlar’ın senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alıyor. Dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor. Dizinin yapımcılığını Bubi Film, Ran Film, Braveborn ve İstanbul ‘74 üstleniyor.
Yıldız isimleri bir araya getiren “Yaşamayanlar”ın çekimleri geçtiğimiz ay tamamlandı. Eylül ayında seyirci ile buluşmaya hazırlanan ve yeni tanıtımıyla projeyi merakla bekleyen seyircinin heyecanını daha da arttıran dizisinin konusu ise şöyle;
164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen’in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul’a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen’le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.
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