Yaşamayanlar dizisi oyuncuları kimdir?
Yaşamayanlar dizisi oyuncuları kimdir sorusu birçok dizisever tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Oldukça dikkat çeken oyuncu kadrosuyla bu yıla damgasını vuracak olan Yaşamayanlar dizisinin oyuncuları kimdir?
1800’lü yılların İstanbul’unda başlayan hikaye günümüze kadar uzanacak. İstanbul’da lüks bir gece kulübünde yolu Dmitry’le kesişen Mia, Dmitry’i yok etmek için genç isyancılarla iş birliği yapacak.
Yaşamayanlar Oyuncuları
Elçin Sangu (Mia);
13 Ağustos 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Mersin Üniversitesi Opera Bölümü mezunudur. Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü’nü müziğe olan ilgisinden dolayı bırakmıştır. Ancak daha sonra sahne tozu tiyatrosunda eğitim almıştır. Profesyonel oyunculuk hayatına 2011 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle başlayan güzel oyuncu akabinde Aşk Kaç Beden Giyer, Kurt Seyit ve Şura, Sevdam Alabora v Kiralık Aşk’ın kadrosunda yer almıştır.
Kerem Bürsin (Dmitry);
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu oyuncu Amerika Emerson College’da oyunculuk eğitimi almıştır. En son Bu Şehir Arkandan Gelecek adlı televizyon dizisinde rol alan ünlü oyuncu daha önceden Şeref Meselesi, Unutursam Fısılda, Ulan İstanbul ve Güneşi Beklerken gibi dizi ve sinema projelerinde rol almıştır.
Birkan Sokullu (Numel);
6 Ekim 1985 İstanbul doğumlu oyuncu Maltepe Üniversitesi Radyo Televizyon Programcılığı Bölümü mezunudur. En son Yüz Yüze’nin kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu daha önceden Hayat Şarkısı, Kurt Seyit ve Şura, Fatih, Uçurum, Küçük Sırlar, Melekler Korusun ve Küçük Kadınlar gibi dizi projelerinde rol almıştır.
Selma Ergeç (Karmen);
1 Kasım 1978 Almanya doğumlu oyuncu Almanya’da Münster Üniversitesi Tıp Bölümü’nde eğitim aldığı sırada okulunu yarıda bırakıp Böyle mi Olacaktı adlı dizi ile profesyonel oyunculuk hayatına ilk adımını attı. En son Vatanım Sensin’de Halide Edip’i canlandıran deneyimli oyuncu daha önceden Gönül İşleri, Muhteşem Yüzyıl, Kalp Ağrısı, Asi, Şöhret ve Böyle mi Olacaktı gibi dizi projelerinde rol almıştır.
Nilperi Şahinkaya;
23 Şubat 1988 Senegal doğumlu Türk oyuncu Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. En son Bu Şehir Arkandan Gelecek’in kadrosunda yer alan deneyimli oyuncu daha önceden N’olur Ayrılalım, Kiraz Mevsimi, Kayıp, Öyle Bir Geçer Zaman ki ve Deniz Yıldızı gibi dizi projelerinde rol almıştır.
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