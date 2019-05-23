Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Mandıra Filozofu filminin yönetmeni Müfit Can Saçıntı’nın hem yönetip hem de oynadığı Yaşamak Güzel Şey, beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. 2017 yılında vizyona giren Yaşamak Güzel Şey, hayat üzerine değerli mesajlar veriyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Çökertme köyünde yaşayan, modern hayata sırtını çevirmiş olan Mustafa Ali'nin hikayesini anlatan Mandıra Filozofu’nun baş karakterini Müfit Can Saçıntı canlandırıyor. Saçıntı’ya Yasemin Conka, Zihni Göktay, Günay Karacaoğlu ve Reha Özcan eşlik ediyor.
MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLDİ?
Mandıra Filozofu filmi Muğla'nın Milas ilçesinin Çökertme köyünde çekildi. Yapımcılığını Birol Güven'in üstlentiği, yönetmenlik koltuğunda Müfit Can Saçıntı'nın oturduğu Mandıra Filozofu'nun senaryosunuda Birol Güven kaleme aldı.
KONUSU
Müfit’in acı bir gerçeği öğrenmesi sonucu sıra dışı bir kahramana dönüşmesini konu alan film “Yaşamak Güzel Şey” Kanal D’de ekrana geliyor. Etrafındaki herkesten sürekli azar işiten, kimsenin ciddiye almadığı Müfit, yaşadığı şanssız bir olayın ardından içinde bulunduğu hayatı ve dayatılan sistemi sorgulayınca, hayatta göremediği birçok güzelliği keşfetmeye, yaşamdan tat almaya başlar.
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