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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.08.2019 - 18:51, Son Güncelleme:

Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

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Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu

Müfit Can Saçıntı'nın senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü paylaştığı Yaşamak Güzel Şey filmi, beyaz perdenin ardında televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Drama komedi türündeki filmde, pasif bir hayat süren bir kişinin, talihsiz bir olay yaşamasıyla hayatında oluşan değişiklikler ele alınıyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmini konusu ne, oyuncuları kimler?

2017 yılında vizyona giren ve Mandıra Filozofu filminden tanınan Müfit Can Saçıntı'nın imzasını taşıyan Yaşamak Güzel Şey filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. Sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntülerle de izleyenlere görsel şölen yaşatacak olan filmle ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? İşte,Yaşamak Güzel Şey filmiyle ilgili merak edilenler.

YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı'nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.

Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapılan Yaşamak Güzel Şey filmi 14 Nisan 2017'de vizyona girmiştir.

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