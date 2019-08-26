Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? İşte filmin konusu ve oyuncu kadrosu
Müfit Can Saçıntı'nın senaristliğini, yönetmenliğini ve başrolünü paylaştığı Yaşamak Güzel Şey filmi, beyaz perdenin ardında televizyonda izleyici karşısına çıkıyor. Drama komedi türündeki filmde, pasif bir hayat süren bir kişinin, talihsiz bir olay yaşamasıyla hayatında oluşan değişiklikler ele alınıyor. Peki, Yaşamak Güzel Şey filmini konusu ne, oyuncuları kimler?
2017 yılında vizyona giren ve Mandıra Filozofu filminden tanınan Müfit Can Saçıntı'nın imzasını taşıyan Yaşamak Güzel Şey filmi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine topluyor. Sonbaharın eşsiz renklerini yansıtan görüntülerle de izleyenlere görsel şölen yaşatacak olan filmle ilgili bilgiler internette araştırılmaya başlandı. Peki Yaşamak Güzel Şey filmi nerede çekildi? İşte,Yaşamak Güzel Şey filmiyle ilgili merak edilenler.
YAŞAMAK GÜZEL ŞEY OYUNCULARI KİMDİR?
Müfit Can Saçıntı'nın duygusal komedi türündeki, üçüncü filminde Saçıntı, başrolü Yasemin Conka ile paylaşıyor. İkiliye, Zihni Göktay, Ayşegül Atik, Günay Karacaoğlu, Reha Özcan, Renan Bilek, Onur Dilber, Merve Hazer, Bahar Süer, Fulden Akyürek, Nihan Tarhan, Nihan Taşyürek, Ali Çoban ve Fatih Koyunoğlu gibi güçlü oyunculardan oluşan dev bir kadro eşlik ediyor.
Yaşamak Güzel Şey, yaşam koşullarına boyun eğen pısırık bir adam olan Müfit’in, başına gelen talihsiz bir olay ile başkaldıran bir anti kahramana dönüşmesini ve yaşamın güzelliklerini keşfetmesini konu alıyor. Çekimleri İstanbul’da Atatürk Arboretumu‘nda (Ağaç Müzesi) yapılan Yaşamak Güzel Şey filmi 14 Nisan 2017'de vizyona girmiştir.
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